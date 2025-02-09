"Скирдувати" или "скиртувати"? Среди украинцев набирает популярность интересное слово, как его говорить

Данное слово часто используют и блоггеры

В Украине все больше людей часто переходят на украинский язык и используют слова, которые с первого взгляда могут показаться устаревшими. Одно из таких слов означает "вкладывать сено в кучу", но сегодня это слово имеет еще и другое значение — "зарабатывать деньги".

"Телеграф" разбирался в том, как правильно написать — "скирдувати" или "скиртувати". Согласно порталу украинского языка и культуры "Словник.UA", правильной формой написания является "скирдувати".

Данное слово толкуется как "укладывать в скирды сено, солому или необмолоченные снопы хлеба для хранения под открытым небом".

В то же время онлайн-библиотека украинского языка "Горох" называет правильным словосочетание "скиртувати".

Эти слова могут использоваться в разных ситуациях, но контекст от этого не меняется. Дословно это означает "складывать сено или солому в кучу и хранить под открытым небом", а теперь имеет еще и значение "зарабатывать деньги на ком-то или чем-то".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такое жджок? Значения этого украинского слова из словаря Гринченко забыли.