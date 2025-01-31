Між цими словами є різниця

В українській мові багато хто використовує для позначення відомого алкоголю дві назви — "горілка" та "водка". Однак мало хто насправді знає, що це не те саме.

У російській мові кажуть "водка". Проте в давнину слово "водка" означало не спиртний напій для сп’яніння, а настоянку лікарських трав для зовнішнього та внутрішнього застосування. Горілки відрізнялися за напрямом лікувального впливу: русявий. "водка шлункова", "водка легенева", "водка серцева".

Водкою українці називали дестиляти подвійної перегонки, які мали найвищий вміст спиртів, проходили примітивне очищення фільтрами та яєчним білком. Цей тип напою називали "водка" "водка подвійна" "водка дубельтова".

За часів гетьманщини були заходи під назвою "на водці", як правило, це були частування під час переговорів та службових зустрічей. Після "водки" всі розходилися по своїх будинках і там уже обідали чи вечеряли повноцінно.

Слово "горілка" швидше за все утворилося від дієслова "горіти", і з польської мови (gorzałka) потрапив у староукраїнську та чеську (чеське – paléna voda – "горілка", звідси ж чеське pálenka – особливий сорт "горілки"). У староукраїнській мові ця назва передавала особливості технологічного процесу дистиляції.

"Горілкою" українці називали зерново-солодовий дистилят першого перегону. Тим часом водка складається зі спирту, виготовленого ферментним способом. У цьому полягає головна різниця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українською мовою правильно назвати сніданок із яєць.