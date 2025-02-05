"Сектор Газа" або "Сектор Гази": як правильно говорити українською

В Інституті української мови НАН України дали відповідь

Ізраїльсько-палестинський конфлікт довгий час на слуху та в інфопросторі досі не дійшли єдиного написання назви Сектор Газа (або Гази). Деякі використовують перший варіант, інші – другий.

В Інституті української мови НАН України дали відповідь, як насправді правильно називати цю місцевість. Пояснення надала професор Катерина Городенська, пише OBOZ.UA.

Так, вона зазначила, що слово "сектор" зі значенням "частина певної ділянки, район" в українській мові передбачає залежне іменник у формі родового відмінка. Наприклад: сектор стадіону, сектор міста.

"У складі згаданого топоніма слово Сектор також повинно поєднуватися з назвою міста у формі родового відмінка. Оскільки вихідна форма "Газа", то в родовому відмінку маємо "Гази", — розповіла Городенська.

Тобто українською мовою правильно писати: "Сектор Гази".

Сектор Гази – це вузька територія на східному узбережжі Левантійського моря. Довжина території складає 54 км, ширина – 12 км. Фактично це один із найбільш густонаселених регіонів у світі: на площі 363 кв. км мешкає близько 1,5 млн людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке слово правильно вживати в українській мові — "безкоштовний", "безкоштовний" або "безкоштовний". Виявляється, у цьому випадку є кілька нюансів.