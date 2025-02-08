Не просто флірт. Як українською цікаво назвати кокетство

Існує чимало цікавих синонімів

В українській мові існує чимало відповідників до запозичених слів з іноземної чи до росіянізмів. Так, до приладу, флірт можна назвати заграванням чи упаданням.

Про це свідчать дані порталу "Словотвір". Зазначається, що слово "флірт" походить від англійського слова "flirt", яке означає залицяння, кокетство, любовну гру.

В українській мові є флірт і його можна використовувати у різних стилях, проте існують етнічні відповідники. Вони покликані урізноманітнити вимову та розширити словниковий запас.

Як українською назвати флірт

залицяння;

загравання;

залицянки;

лицяння;

женихання;

упадання;

личкуватися (до когось);

любання;

мизкання;

замилування;

вабління, ваблення.

Усі ці варіанти можуть зробити вимову цікавішою, проте слово "флірт" також можна використовувати. Воно в українській мові є іменником чоловічого роду і відмінюється за усіма відмінками як у формі однини, так і множини.

Додамо, що за словником синонімів флірт ще можна називати кокетство та фіглі-міглі. Останнє може вживатись і у значенні залицяння, і у значенні хитрощів чи витівок.

Нагадаємо, що пестливо коханих українською не слід називати "котик" і "птєнчік", адже існують етнічні відповідники.

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