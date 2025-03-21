Вчимо новий правопис: п'ять українських слів, які тепер треба писати інакше
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Треба запам'ятати нові правила
Українська мова розвивається та зазнає змін. Деякі слова за новим правописом треба писати інакше, ніж ми звикли.
Про них розповіла філологиня Лариса Чемерис в Instagram. Вона назвала п'ять українських слів, які тепер треба писати по-новому.
Згідно з новим правописом інакше тепер треба писати:
- Майя (ім'я) — тепер правильно писати без літери й, Мая
- хоробрості/хоробрости — тепер можна вживати обидва варіанти, в кінці можна писати як літеру і так і и
- штрих-код — за новими правилами пишеться без дефіса, штрихкод
- ефір\етер — теж допускається обидва варіанти
- автор/авторка — тепер назви професій та сфер діяльності треба вживати залежно від статі людини. Ігнорування цієї вимоги вважається помилкою
Раніше "Телеграф" розповідав, які українські слова використовуються у польській мові. Сусіди запозичили в нас чимало, але в цілому в обох мовах є схожі слова, адже обидві вони є слов'янськими.
Також ми писали, як правильно відповісти, коли вас запитали "Котра година?". Вирази "без п'яти" та "пів сьомого" треба залишити в минулому.