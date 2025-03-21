Вчимо новий правопис: п'ять українських слів, які тепер треба писати інакше

Треба запам'ятати нові правила

Українська мова розвивається та зазнає змін. Деякі слова за новим правописом треба писати інакше, ніж ми звикли.

Про них розповіла філологиня Лариса Чемерис в Instagram. Вона назвала п'ять українських слів, які тепер треба писати по-новому.

Згідно з новим правописом інакше тепер треба писати:

Майя (ім'я) — тепер правильно писати без літери й, Мая

хоробрості/хоробрости — тепер можна вживати обидва варіанти, в кінці можна писати як літеру і так і и

— тепер можна вживати обидва варіанти, в кінці можна писати як літеру і так і и штрих-код — за новими правилами пишеться без дефіса, штрихкод

ефір\етер — теж допускається обидва варіанти

— теж допускається обидва варіанти автор/авторка — тепер назви професій та сфер діяльності треба вживати залежно від статі людини. Ігнорування цієї вимоги вважається помилкою

Раніше "Телеграф" розповідав, які українські слова використовуються у польській мові. Сусіди запозичили в нас чимало, але в цілому в обох мовах є схожі слова, адже обидві вони є слов'янськими.

Також ми писали, як правильно відповісти, коли вас запитали "Котра година?". Вирази "без п'яти" та "пів сьомого" треба залишити в минулому.