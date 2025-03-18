Досить уже говорити "добрий ранок": як правильно вітатися вранці українською мовою

Є важливі нюанси, які потрібно запам’ятати

В українській мові є безліч способів привітатись із людиною вранці. Однак говорити "добрий ранок" точно не слід, оскільки це буде помилкою.

Засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемеріс детально пояснила, як казати стандартні фрази вітання, щоб вони звучали правильно. Вона наголосила, що єдина вірна форма привітання — "доброго ранку".

Якщо ми вітаємось вдень, тоді "добрий день", а ввечері — "добрий вечір".

Нерідко можна почути, що деякі говорять, наприклад, "Доброго дня". Однак таку фразу доречніше використовувати тільки в побажаннях, наприклад: "Зичу доброго дня".

Вітаючись вранці, слід використовувати родовий відмінок — "Доброго ранку". А вдень і ввечері потрібно вживати називний відмінок — "Добрий день" і "Добрий вечір".

Урізноманітнити вітання можна так:

"Вітаю!"

"Мої вітання!"

"Радій вас бачити!"

"Радій вітати вас!"

"Здрастуйте!"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що як не зганьбитися, коли у вас запитали час українською мовою. Забудьте про "без п’яти" та "пів сьомого". Є коректніші варіанти відповідей, які можна використовувати в цьому випадку.