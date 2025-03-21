Укр

Учим новое правописание: пять украинских слов, которые теперь нужно писать иначе

Автор
Елена Руденко
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Автор
Важно не совершать ошибок
Важно не совершать ошибок. Фото Freepik

Надо запомнить новые правила

Украинский язык развивается и претерпевает изменения. Некоторые слова по новому правописанию нужно писать иначе, чем мы привыкли.

О них рассказала филологиня Лариса Чемерис в Instagram. Она назвала пять украинских слов, которые теперь нужно писать по-новому.

Согласно новому правописанию по-другому теперь нужно писать:

  • Майя (имя) — теперь правильно писать без буквы и, Мая
  • хоробрості/хоробрости — теперь можно употреблять оба варианта, в конце можно писать как букву "і" так и "и"
  • штрих-код — по новым правилам пишется без дефиса, штрихкод
  • эфир/етер — тоже допускается оба варианта
  • автор/авторка — теперь названия профессий и сфер деятельности следует употреблять в зависимости от пола человека. Игнорирование этого требования считается ошибкой

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские слова используются в польском языке. Соседи заимствовали у нас немало, но в целом в обоих языках есть схожие слова, так как оба они славянские.

Также мы писали, как правильно ответить, когда вас спросили "Который час?". Выражения "без пяти" и "пол седьмого" нужно оставить в прошлом.

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#Украинский язык #Изменения #Правописание