Учим новое правописание: пять украинских слов, которые теперь нужно писать иначе

Надо запомнить новые правила

Украинский язык развивается и претерпевает изменения. Некоторые слова по новому правописанию нужно писать иначе, чем мы привыкли.

О них рассказала филологиня Лариса Чемерис в Instagram. Она назвала пять украинских слов, которые теперь нужно писать по-новому.

Согласно новому правописанию по-другому теперь нужно писать:

Майя (имя) — теперь правильно писать без буквы и, Мая

хоробрості/хоробрости — теперь можно употреблять оба варианта, в конце можно писать как букву "і" так и "и"

— теперь можно употреблять оба варианта, в конце можно писать как букву "і" так и "и" штрих-код — по новым правилам пишется без дефиса, штрихкод

эфир/етер — тоже допускается оба варианта

— тоже допускается оба варианта автор/авторка — теперь названия профессий и сфер деятельности следует употреблять в зависимости от пола человека. Игнорирование этого требования считается ошибкой

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские слова используются в польском языке. Соседи заимствовали у нас немало, но в целом в обоих языках есть схожие слова, так как оба они славянские.

Также мы писали, как правильно ответить, когда вас спросили "Который час?". Выражения "без пяти" и "пол седьмого" нужно оставить в прошлом.