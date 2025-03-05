Досить говорити "гарно виглядаєш": запасайтесь компліментами українською до 8 Березня

Є безліч компліментів українською, які дуже мило звучать

Наближається жіноче свято 8 Березня, в якому не можна обійтися без компліментів прекрасним дамам. Однак нерідко в українській мові роблять помилки, говорячи приємні слова про зовнішність людини.

Засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемеріс розповіла, як правильно похвалити чиюсь зовнішність. Вона пояснила, що такий комплімент як "гарно виглядаєш" — калька з російської мови (добре виглядаєш).

За словами Череміс, "виглядати" можна у вікно, або з-за воріт. Також "виглядаємо" будь-кого, наприклад, дітей зі школи.

"А вигляд маємо гарний", — зазначила мовознавець.

Таким чином, правильний комплімент в українській мові звучить так: "Маєш гарний вигляд". Так можна похвалити зовнішній вигляд або стиль людини.

Які ще компліменти можна зробити українською мовою:

"Не можу відвести від тебе очей";

"Ти найкрасивіша дівчина з усіх, кого я зустрічав";

"Ти особлива і не схожа на інших";

"Твоя краса зводить мене з розуму";

"У тебе надзвичайний колір очей, що зачаровує мене";

"Сьогодні ти прекрасна, як і завжди".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно звертатися до жінок різного віку.