Як не зганьбитися, коли у вас запитали час українською: забудьте про "без п'яти" та "пів сьомого"
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Дуже часто українці роблять у цьому помилки
Багато українців зараз активно переходять на рідну мовою. Однак, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати труднощі. Це стосується, наприклад, часу.
Про тонкощі у цьому питанні розповідає 24 Канал. Як правильно відповісти, коли вас запитали "Котра година?".
Для цього використовуються прийменники:
- по/на – до 30 хвилин;
- за/до – з 31 хвилини.
Розглянемо на прикладі:
Якщо, наприклад, зараз шість годин. Розбийте цю годину на дві частини: до 6:30 та після 6:30.
Час у першій частині ми говоритимемо з прийменниками "по" та "на".
6:05 – п’ять хвилин по сьомій та п’ять хвилин на сьому.
У другій частині потрібно говорити з прийменниками "за" та "до".
6:45 — за п’ятнадцять хвилин сьома та п’ятнадцять хвилин до сьомої.
Відмовтеся від вживання форм:
- в вісім годин – о восьмій годині;
- п’ять хвилин шостої – п'ять хвилин по шостій;
- пів сьомого – пів на сьому;
- п’ять тридцять – п'ята тридцять;
- без десяти сім – за десять сьома.
Нагадаємо, раніше ми писали про популярні українські слова, які українці щодня вимовляють неправильно.