Як не зганьбитися, коли у вас запитали час українською: забудьте про "без п'яти" та "пів сьомого"

Дуже часто українці роблять у цьому помилки

Багато українців зараз активно переходять на рідну мовою. Однак, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати труднощі. Це стосується, наприклад, часу.

Про тонкощі у цьому питанні розповідає 24 Канал. Як правильно відповісти, коли вас запитали "Котра година?".

Для цього використовуються прийменники:

по/на – до 30 хвилин;

за/до – з 31 хвилини.

Розглянемо на прикладі:

Якщо, наприклад, зараз шість годин. Розбийте цю годину на дві частини: до 6:30 та після 6:30.

Час у першій частині ми говоритимемо з прийменниками "по" та "на".

6:05 – п’ять хвилин по сьомій та п’ять хвилин на сьому.

У другій частині потрібно говорити з прийменниками "за" та "до".

6:45 — за п’ятнадцять хвилин сьома та п’ятнадцять хвилин до сьомої.

Відмовтеся від вживання форм:

в вісім годин – о восьмій годині;

п’ять хвилин шостої – п'ять хвилин по шостій;

пів сьомого – пів на сьому;

п’ять тридцять – п'ята тридцять;

без десяти сім – за десять сьома.

Нагадаємо, раніше ми писали про популярні українські слова, які українці щодня вимовляють неправильно.