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Як не зганьбитися, коли у вас запитали час українською: забудьте про "без п'яти" та "пів сьомого"

Автор
Денис Подставной
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Автор
Як не зганьбитися, коли у вас запитали час українською: забудьте про "без п'яти" та "пів сьомого" Новина оновлена 11 березня 2025, 10:04

Дуже часто українці роблять у цьому помилки

Багато українців зараз активно переходять на рідну мовою. Однак, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати труднощі. Це стосується, наприклад, часу.

Про тонкощі у цьому питанні розповідає 24 Канал. Як правильно відповісти, коли вас запитали "Котра година?".

Для цього використовуються прийменники:

  • по/на – до 30 хвилин;
  • за/до – з 31 хвилини.

Розглянемо на прикладі:

Якщо, наприклад, зараз шість годин. Розбийте цю годину на дві частини: до 6:30 та після 6:30.

Час у першій частині ми говоритимемо з прийменниками "по" та "на".

6:05 – п’ять хвилин по сьомій та п’ять хвилин на сьому.

У другій частині потрібно говорити з прийменниками "за" та "до".

6:45 — за п’ятнадцять хвилин сьома та п’ятнадцять хвилин до сьомої.

Відмовтеся від вживання форм:

  • в вісім годин – о восьмій годині;
  • п’ять хвилин шостої – п'ять хвилин по шостій;
  • пів сьомого – пів на сьому;
  • п’ять тридцять – п'ята тридцять;
  • без десяти сім – за десять сьома.

Нагадаємо, раніше ми писали про популярні українські слова, які українці щодня вимовляють неправильно.

Теги:
#Україна #Українська мова #Час