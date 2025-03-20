Воля, оберіг, та не лише - 10 українських слів, які запозичила польська мова

Відбулися взаємні запозичення

Українська мова дуже багата та різноманітна, є слова, які в нас запозичили поляки. Хоча українці нерідко думають, що навпаки — ми в них.

Філологиня Марія Словолюб розповіла, які українські слова використовуються у польській мові. Обидві мови — слов'янські та мають багато схожих слів.

10 слів, які польська запозичила в української:

воля

доля

хата

нагайка

оберіг

вишня

борщ

квас

відьма

городище

Це далеко не повний список. Мовознавиця пояснила, що є такі слова, які можуть бути й в польській і в українській. Це не завжди означає, що хтось в когось їх запозичив, адже обидві мови — слов'янські.

"Але часто я помічаю за вами один момент — призму меншовартости. Чому те, що є насправді нашим, ви даруєте, чи то присвоюєте іншим мовам, чи національностям? Українська — напрочуд багата та різноманітна, плекайте її та цінуйте", — звернулася Марія Словолюб до українців.

Раніше "Телеграф" розповідав про 10 українських слів, які часто вживають неправильно. Серед них багато таких, які ми чуємо щодня.