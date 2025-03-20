Воля, оберіг, та не лише - 10 українських слів, які запозичила польська мова
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Відбулися взаємні запозичення
Українська мова дуже багата та різноманітна, є слова, які в нас запозичили поляки. Хоча українці нерідко думають, що навпаки — ми в них.
Філологиня Марія Словолюб розповіла, які українські слова використовуються у польській мові. Обидві мови — слов'янські та мають багато схожих слів.
10 слів, які польська запозичила в української:
- воля
- доля
- хата
- нагайка
- оберіг
- вишня
- борщ
- квас
- відьма
- городище
Це далеко не повний список. Мовознавиця пояснила, що є такі слова, які можуть бути й в польській і в українській. Це не завжди означає, що хтось в когось їх запозичив, адже обидві мови — слов'янські.
"Але часто я помічаю за вами один момент — призму меншовартости. Чому те, що є насправді нашим, ви даруєте, чи то присвоюєте іншим мовам, чи національностям? Українська — напрочуд багата та різноманітна, плекайте її та цінуйте", — звернулася Марія Словолюб до українців.
Раніше "Телеграф" розповідав про 10 українських слів, які часто вживають неправильно. Серед них багато таких, які ми чуємо щодня.