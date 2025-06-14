Забудьте фразу "заключати договір": як правильно це звучить українською

Дієслово "укласти" в українській мові означає досягти домовленості, завершити переговори й оформити домовленість документально

Чистота мови формується навіть у дрібницях. В українській люди часто помилково вживають вислів "заключати договір", та філологи запевняють, що це — калька з російської мови.

На сайті "Мова – ДНК нації" пояснили, як правильно казати натомість.

У літературній українській мові такого дієслова, як "заключати", просто не існує. Правильною формою є "укласти угоду" або "підписати договір". Саме ці варіанти відповідають нормам сучасної української мови. Якщо ж ми говоримо "заключати договір", то по суті повторюємо російське "заключать договор", що є прямим запозиченням, тобто калькою.

Дієслово "укласти" в українській мові означає досягти домовленості, завершити переговори й оформити домовленість документально — тобто саме те, що відбувається під час підписання договору.

Ця помилка є досить поширеною, адже довгий час українці жили в умовах двомовності, де російські мовні конструкції проникали в усі сфери життя. Однак зараз, коли суспільство дедалі активніше очищує мову від кальок та суржику, такі нюанси набувають особливої ваги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ті, хто нещодавно перейшов на українську мову, іноді помиляються у вживанні слів, пов'язаних із сільським господарством. У матеріалі ми пояснили, як правильно українською казати замість "тяпка" чи "підгодувати".