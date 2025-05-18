Не "тяпка" та "підгодувати": як правильно говорити про сад та город українською

Деякі сільськогосподарські терміни можуть поставити в глухий кут

Навесні багато українців традиційно розпочинають роботи в саду та городі, які продовжуються до пізньої осені. Проте люди, які нещодавно перейшли на українську мову, часто припускаються помилок у деяких термінах, пов’язаних із сільським господарством.

"Телеграф" вирішив прояснити кілька важливих моментів, щоб уникнути русизмів, а також розширити лексикон. Адже українська мова особливо яскрава у темі природи, землі та врожаю. Вона розкриває те, що в російській часто залишається непоміченим.

Огородно-садові роботи

Граблі та лопата в українській мові називаються так само як і в російській, а ось російська "тяпка" — українською "сапка", звідси й "сапаті", тобто полоти.

"Опрыскивать" українською мовою звучить "обприскувати", а "опрыскиватель" – "обприскувач".

"Удобрения" перекладається як "добриво". Не можна не помітити, що в українській це слово сильніше розкриває своє коріння від слова "добро". "Удобрять" звучатиме як "удобрювати".

І тут ми підходимо до поширеної помилки. Російське слово "подкормить" наші співгромадяни часто перекладають як "підгодувати", проте правильно тут використовувати слово "підживити", а "подкормка" для садових та городніх культур – "підживлення".

Також нагадаємо, що російське слово "окучивать" перекладається українською як "підгортати".

Що росте у саду

Слова "фрукти та ягоди" українською мовою звучать так само як і російською. Однак у нас є менш поширене унікальне слово "садовина". Його значення охоплює весь асортимент плодів, які ми вирощуємо у саду – на деревах та чагарниках.

Приклад: "Цього року садовина вродила щедро: яблука, груші, порічки – на будь-який смак".

Ми не будемо перераховувати назви всіх садових плодів, оскільки багато з них схожі з російським варіантом.

Садова "клубника" українською називається "полуниця", а дика "земляника" — це "суниця". "Крыжовник" — це "аґрус", а "ежевика" — це "ожина".

Примітно, що в російській мові чорна та червона смородина називається однаково, тоді як в українській для червоної ягоди є окреме слово порічки.

Город та баштан

Що стосується городу, в ньому, як правило, ростуть овочі, які називають "овочі", і це правильно. Тим часом в українській мові існує чудове слово "городина", яке є автентичнішим. До цього поняття входить усе вирощене на городі, зокрема баштанні культури.

Нагадаємо, що "тыква" українською мовою звучатиме як "гарбуз", "арбуз" — це "кавун", а "бахча", тобто ділянка, де ростуть баштанні культури — "баштан". Цікаво, що всі ці три слова запозичені з кримсько-татарської мови, оскільки в українській не було відповідностей.

Приклад: "На баштані вже достигли перші арбузи та дині".

Раніше ми розповіли, як русифікація знищила десятки українських слів і чим заміняти англіцизми, у тому числі "ОК" та "дедлайн".