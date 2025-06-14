Забудьте фразу "заключати договір": как правильно это звучит на украинском

Глагол "заключати" в украинском языке означает достичь договоренности, завершить переговоры и оформить договоренность документально

Чистота языка формируется даже в мелочах. В украинской люди часто ошибочно употребляют выражение "заключать договор", но филологи уверяют, что это калька по русскому языку.

На сайте "Язык – ДНК нации" объяснили, как правильно говорить вместо этого.

В литературном украинском языке такого глагола, как "заключати", просто не существует. Правильной формой является "укласти угоду" или "підписати договір". Именно эти варианты отвечают нормам современного украинского языка. Если же мы говорим "заключати договір", то по существу повторяем русское "заключать договор", являющееся прямым заимствованием, то есть калькой.

Глагол "заключати" в украинском языке означает достичь договоренности, завершить переговоры и оформить договоренность документально — то есть именно то, что происходит при подписании договора.

Эта ошибка довольно распространена, ведь долгое время украинцы жили в условиях двуязычия, где русские языковые конструкции проникали во все сферы жизни. Однако сейчас, когда общество все активнее очищает язык от калек и суржика, такие нюансы приобретают особый вес.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно перешедшие на украинский язык иногда ошибаются в употреблении слов, связанных с сельским хозяйством. В материале мы объяснили, как правильно по-украински говорить вместо "тяпка" или "підгодувати".