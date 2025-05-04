Забудьте про "підростаюче покоління": як правильно це звучить українською

Активні дієприкметники теперішнього часу з суфіксом -ючий не є типовими для літературної української

У повсякденному вжитку часто можна почути словосполучення "підростаюче покоління". Воно широко використовується в медіа, виступах, а інколи навіть в офіційних документах, однак із погляду сучасної української мови таке словосполучення вважається канцеляризмом.

На сайті "Мова – ДНК нації" пояснили, як правильно казати натомість.

Літературною та стилістично правильною формою "підростаючому поколінню" є "молоде покоління" або просто "молодь". Саме ці варіанти відповідають нормам сучасної української мови й рекомендуються до вживання в публіцистиці, науці, освіті та побутовому мовленні.

За правилом, активні дієприкметники теперішнього часу з суфіксами -ючий, -учий, -ачий, -ячий (наприклад, "підростаючий", "зростаючий", "навчаючий") не є типовими для літературної української мови. Їх вважають кальками з російської або ознакою офіційно-ділового стилю, якого варто уникати в нейтральному мовленні. Їх краще замінювати на іменники, прикметники чи описові звороти.

Отже, якщо ви прагнете говорити українською грамотно й природно, варто надавати перевагу правильним словосполученням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що часто перед прийомом їжі ми бажаємо одне одному "приємного апетиту", проте така фраза є калькою з російської та не відповідає нормам української мови.