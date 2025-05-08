Як називається застібка на бюстгальтері українською мовою: ви точно цього не знали

Це слово ще часто використовують як сленгове

В українській мові є безліч кумедних слів, які ми рідко використовуємо за призначенням або взагалі не використовуємо. Наприклад, мало хто знає, як насправді називаються гачки на застібці бюстгальтера.

Правильно ця деталь українською мовою звучатиме як "гаплик". Про це на своїй сторінці в Instagram розповідає український музикант, редактор та журналіст Рамі Аль Шаєр.

"В українській мові є безліч слів, які описують пристосування для з’єднання різних частин одягу. Це і "пряжка" та "фібула", "защібка", "запонка" і навіть "клярма" (клямба). Все залежить від того, що і де ви пристібаєте", — каже він.

Автор ролика підкреслив, що якщо говорити конкретно про бюстгальтер, то гачки на застібці будуть називатися "гаплик". Це слово ще часто використовують як сленгове.

Однак можна використовувати звичний для всіх синонім "застібка".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українській мові говорити "підростаюче покоління" неправильно. Є більш слушний варіант, який можна використати, щоб сказати про молодь.