Забудьте про "анютини глазки": як називаються ці тендітні квіти українською

"Анютини глазки" форма хоч і поширена, однак не відповідає нормам української мови

У повсякденному мовленні українців і досі часто трапляються слова, які є сумішшю української та російської мов, зокрема, під час вживання назв рослин. Одним із прикладів є популярне, але словосполучення "анютини глазки".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як такі квіти називати правильно.

Ця тендітна рослина має кілька прекрасних українських назв, які не лише милозвучні, а й глибоко вкорінені в нашій мовній традиції. Замість калькованої назви "анютини глазки", доречно використовувати один із трьох питомо українських варіантів: зозулині черевички, братки або братчики. Зауважимо, що цю квітку знають також як фіалку триколірну.

Фіалка триколірна, фото: Вікіпедія

Що відомо про цю рослину

Братчики — однорічна або дворічна рослина з родини фіалкових, заввишки до 45 см. Вона легко пристосовується до різних умов, росте на луках, узліссях, схилах і навіть на порушених ділянках. Світлолюбна, зацвітає з початку літа й до серпня.

Цю квітку цінують не лише за декоративність, а й за лікувальні властивості — у народній медицині її застосовують при застудах, шкірних захворюваннях та як протизапальний засіб. Поширена майже по всій Україні, крім Криму, зосередження заготівель — у Поліссі та Лісостепу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українською правильно називати осінні квіти, такі як всіми відомі "георгіни", "гладіолуси" тощо.