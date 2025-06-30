Оставьте "камыш" россиянам. Как правильно на украинском называть популярное растение у водоемов

Большинство до сих пор не понимает разницу между этими растениями

Украинцы довольно часто называют растения, растущие у водоемов и имеющие характерное соцветие в виде сосиски "камыш" или "очерет". Однако это очень распространенное заблуждение.

"Телеграф" расскажет, в чем разница между очеретом и рогозом и есть ли в украинском языке слово "камыш". Заметим, что большинство даже не знает, что вышеперечисленные названия принадлежат разным растениям, произрастающим рядом в болотистых территориях.

Очерет или рогіз

Это два названия кардинально разных растений болотистых территорий. Рогіз имеет характерное темно-коричневое соцветие, покрытое мягким ворсом. Внешне оно похоже на сосиску на палочке. Это растение имеет прямой и толстый стебель. Он в отличие от камыша полый, а листья — широкие и расположены по спирали стебля.

Рогіз

Очерет — это растение с пушистым и мохнатым соцветием, которое напоминает чем-то кисточку. Стебель очерета толще рогоза и полый, довольно гибкий. А вот листья узкие и длинные, с шершавыми краями. Они расположены на стволе поочередно.

Очерет

Заметим, что в украинском языке нет слова "камиш", есть "комиш". Это род многолетних травянистых растений семейства осоковых. Он насчитывает 47 видов, среди которых есть рогоз и очерет. То есть те растения, которые украинцы в основном видят у озер и болот, — это не камыши, а очерети и рогози. К слову, на русском они тоже не будут камышами, в частности очерет — тросник, а рогиз — рогоз.

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