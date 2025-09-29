Критично важливі підприємства зможуть бронювати працівників навіть у разі труднощів із військовим обліком
Законопроєкт про бронювання працівників передбачає зміни для підприємств ОПК
Законопроєкт, який ініціювала Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI), про недопущення мобілізації офіційно працевлаштованих співробітників підприємств галузі під час звірки даних у ТЦК та СП було підтримано в уряді. Тепер провідні державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу, які визнані критично важливими для економіки України в умовах воєнного стану, тепер зможуть бронювати до 100% своїх працівників, навіть якщо в них є проблеми з військовим обліком.
Про це повідомляє NAUDI.
"У другому читанні парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт №13335 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану". Документ дозволяє бронювати працівників підприємств ОПК навіть за наявності труднощів із військовим обліком", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що законопроєкт передбачає:
- бронювання працівників можливе строком на 45 днів;
- працівник може бути заброньований лише один раз на рік, що не звільняє його від відповідальності за порушення;
- роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.
"Це рішення дозволяє нашим підприємствам працювати без ризику втрати ключових фахівців і зберігати виробничі потужності на повну. Дякуємо нашим колегам з Українська Рада Зброярів, Олександру Камишіну, народним депутатам Галина Янченко, Герману Сметаніну, співавторам законопроєкту David Braun, Олександр Завітневич та всім, хто долучився до роботи над цією ініціативою", — додається у повідомленні NAUDI.