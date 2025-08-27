Ключ до розвитку української оборонної галузі: гендиректор NAUDI про важливість роботи з іноземними партнерами

Ключовий виклик — подолати розрив між виробничими можливостями галузі та обсягами фінансування

Спільні підприємства з іноземними партнерами — ключ до розвитку української оборонної галузі. Україна активно шукає міжнародних партнерів для створення спільних виробничих майданчиків.

Про це заявив виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров в інтерв’ю виданню Forbes. За його словами, такі проєкти стануть потужним поштовхом для розширення оборонного потенціалу країни.

Як зазначає NAUDI, виробники оборонно-промислового комплексу стикаються з обмеженим державним фінансуванням: бюджет на закупівлю зброї у 2025 році становить лише $17,5 млрд — це майже вдвічі менше, ніж може забезпечити українська оборонна промисловість.

Асоціація додає, що ключовий виклик — подолати розрив між виробничими можливостями галузі та обсягами фінансування. Саме ця тема знаходиться в центрі нових ініціатив — законопроєктів "Defense City" та програми "Build With Ukraine". Вони спрямовані на стимулювання інвестицій, спрощення регуляторних процедур і створення додаткових джерел фінансування виробництва як в Україні, так і за її межами.

"Це не повинно бути закритим клубом. Ми хочемо, щоб однакові можливості були доступні для всіх життєздатних українських виробників оборонної продукції", — наголосив Сергій Гончаров.

Він також застеріг, що важливо не допустити концентрації державної підтримки лише в руках обмеженого кола великих компаній, адже малі й середні виробники відіграють критичну роль у забезпеченні фронту.

Окремо гендиректор NAUDI наголосив на важливості відкриття можливостей експорту для підприємств ОПК:

"Ми маємо більш ніж достатню потужність для виробництва продукції для фронту та на експорт."

Це дозволить масштабувати виробництво, зменшити витрати, створити нові робочі місця та збільшити податкові надходження, що, своєю чергою, стане додатковим ресурсом для фінансування оборонних замовлень.