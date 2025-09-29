Критически важные предприятия смогут бронировать работников даже в случае трудностей с военным учетом

Законопроект о бронировании работников предусматривает изменения для предприятий ОПК

Законопроект, инициированный Национальной ассоциацией оборонной промышленности Украины (NAUDI), о недопущении мобилизации официально трудоустроенных сотрудников предприятий отрасли во время сверки данных в ТЦК и СП был поддержан в правительстве. Теперь ведущие государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые признаны критически важными для экономики Украины в условиях военного положения, теперь смогут бронировать до 100% своих работников, даже если у них проблемы с военным учетом.

Об этом сообщает NAUDI.

"Во втором чтении парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект №13335 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по организации трудовых отношений в условиях военного положения". Документ позволяет бронировать работников предприятий ОПК даже при наличии трудностей с военным учетом", — говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает:

бронирование работников возможно сроком 45 дней;

работник может быть забронирован только один раз в год, что не освобождает его от ответственности за нарушение;

работодатель имеет право уволить работника, если он не устранил нарушение военного учета в срок.

"Это решение позволяет нашим предприятиям работать без риска потери ключевых специалистов и сохранять производственные мощности по полной. Спасибо нашим коллегам из Украинского Совета Оружейников, Александру Камышину, народным депутатам Галине Янченко, Герману Сметанину, соавторам законопроекта David Braun, Александр Завитневич и всем, кто принял участие в работе над этой инициативой", — добавляется в сообщении NAUDI.