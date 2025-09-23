Талановита молодь для оборонки — NAUDI підтримала 10 інноваційних розробок КАІ

Завершився відбір розробок аспірантів і студентів Державного університету "Київський авіаційний інститут" для участі у програмі фінансової підтримки найбільш актуальних інноваційних досліджень.

Програма реалізується за участі NAUDI з метою підтримки талановитої молоді, впровадження перспективних рішень у сучасні зразки озброєння та військової техніки й залучення молодих фахівців до співпраці з підприємствами оборонної промисловості. Про це повідомляє National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI.

Відібрані роботи отримають благодійну допомогу у вигляді додаткових стипендій для продовження розробок. Цього року конкурс пройшов у два етапи: спершу у серпні відбувся прийом заявок, а потім – "битва стартапів", де журі, під головуванням заступника виконавчого директора NAUDI з наукової роботи, відібрало дві аспірантські та вісім студентських розробок.

NAUDI не лише підтримує інноваційні ідеї, а й ставить собі за мету впроваджувати їх у виробництво, перетворюючи перспективні напрацювання на реальні оборонні рішення. Підприємства Асоціації вже зараз готуються до серійного виробництва нових зразків, що з’являться на основі цих студентських і аспірантських проєктів.

NAUDI вітає переможців та бажає успіхів у подальшій роботі над інноваційними проєктами, які вже незабаром можуть стати основою для нових технологій та посилення обороноздатності України.