По кілька годин без світла: які графіки відключень 27 листопада

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у четвер, 27 листопада, протягом всього дня в країні буде задіяно одразу від 0,5 до 2,5 черг відключення, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Львівська область

Графіки відключень світла у Львівській області 27 листопада

Дніпропетровська область

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області 27 листопада

Тернопільська область

Графіки відключень світла у Тернопільській області 27 листопада

Рівненська область

Графіки відключень світла у Рівненській області 27 листопада

Полтавська область

Графіки відключень світла у Полтавській області 27 листопада

Сумська область

Графіки відключень світла у Сумській області 27 листопада

Івано-Франківська область

Графіки відключень світла в Івано-Франківській області 27 листопада

Черкаська область

1.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

1.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

2.1 12:00 — 14:00

2.2 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

3.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00

3.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00

4.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

5.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00

6.1 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00

6.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 23:00

Чернігівська область

Графіки відключень світла у Чернігівській області 27 листопада

Запорізька область

1.1: 00:00 – 00:30, 15:00 – 20:00

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00

2.1: 10:30 – 15:30

2.2: 01:30 – 06:30

3.1: 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

3.2: 05:30 – 10:30, 15:00 – 18:30

4.1: 10:30 – 15:30

4.2: 10:30 – 15:30

5.1: 00:00 – 00:30, 15:00 – 20:00

5.2: 05:30 – 10:30, 15:00 – 20:00

6.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

6.2: 13:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Харківська область

1.1 13:00-16:30;

1.2 13:00-16:30;

2.1 13:00-16:30;

2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30;

3.1 08:00-09:30; 16:30-20:00;

3.2 06:00-09:30; 16:30-20:00;

4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00;

4.2 06:00-09:30; 14:00-20:00;

5.1 09:30-13:00; 20:00-24:00;

5.2 09:30-13:00; 20:00-24:00;

6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00;

6.2 09:30-13:00; 16:30-18:00.

Київ

Графіки відключень у Києві 27 листопада

Київська область

Графіки відключень у Київській області 27 листопада

Одеська область

Графіки відключень світла в Одеській області 27 листопада

Кіровоградська область

Графіки відключень світла у Кіровоградській області 27 листопада

Житомирська область

Графіки відключень світла у Житомирській області 27 листопада

Миколаївська область

1.1 – 05:30 — 07:00; 10:30 — 14:00;

1.2 – 14:00 — 17:30;

2.1 – 10:30 — 14:00;

2.2 – 10:30 — 14:00; 17:30 — 20:30;

3.1 – 14:00 — 17:30;

3.2 – 05:30 — 07:00; 14:00 — 17:30;

4.1 – 07:30 — 10:30; 14:00 – 17:30;

4.2 – 10:30 — 14:00; 21:00 – 23:30;

5.1 – 07:00 – 10:30; 17:30 — 21:00;

5.2 – 07:00 – 10:30;

6.1 – 07:00 – 10:30; 17:30 — 20:30;

6.2 – 05:30 — 07:00; 14:00 — 17:30.

Волинська область

Графіки відключень світла у Волинській області 27 листопада

Вінницька область

Графіки відключень світла у Вінницькій області 27 листопада

Чернівецька область

Графіки відключень світла у Чернівецькій області 27 листопада

Закарпатська область

Графіки відключень світла у Закарпатскій області 27 листопада

Раніше "Телеграф" писав, що відключення в понад половину доби можуть тривати до березня.