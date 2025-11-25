Це надовго: по скільки годин українці сидітимуть без світла взимку

Коли будуть похолодання, виникне не лише питання доставки електроенергії та генерації

Українці мають бути готовими до тривалих відключень світла протягом усієї зими. Це відбуватиметься одразу з кількох причин.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Детальніше про це читайте у матеріалі "До березня з графіками: експерт про реальність 14-16 годинних відключень у Києві".

На думку Попенка, взимку слід чекати на відключення по 14-16 годин. Він пояснив це тим, що коли будуть похолодання, виникне не тільки питання доставки електроенергії з АЕС та генерації, а ще й дефіцити електроенергії на додачу до обстрілів.

Тому вважаю, що ситуація з відключеннями затягнеться надовго. Ці відключення може покращаться в межах 1-2 годин, але це не факт. Ми повинні бути готові до того, що ці 14-16 годин затягнуться аж до березня сказав Попенко

Нагадаємо, раніше ми писали про те, від чого залежить тривалість відключень світла у Києві.