Світла немає, хоча за графіком має бути: у чому причина

"Біла зона" не гарантує світла

В Україні тривають відключення — громадяни іноді стикаються з тим, що світла немає, попри те, що адреса в "білій зоні". Причин для цього може бути декілька.

У графіках ДТЕК передбачено три зони:

біла зона — світло має бути

сіра зона — світла немає орієнтовно 4 години (можливе відхилення близько 30 хвилин на перемикання)

світло-сіра зона — можливі відключення, якщо споживання перевищує ліміт, встановлений "Укренерго".

Три зони в графіках

Ситуації, коли електрика зникає у "білій" зоні — тобто тоді, коли за графіком світло має бути, — трапляються лише у двох основних випадках: через аварійну ситуацію (локальна надзвичайна ситуація або аварійне відключення) або через збій в автоматичних системах. У таких випадках відключення не можуть збігатися з плановими графіками.

Якщо у споживачів усе ж немає світла під час "білої" зони, а при цьому діють погодинні відключення, фахівці радять обов’язково повідомити про це оператора системи розподілу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відключення в понад половину доби можуть тривати до березня. Столиці буде найважче, адже і до вторгнення в Києві відчувався брак електроенергії.