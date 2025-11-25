Сидимо в темряві, а рахунки за електроенергію не змінюються. Чому так відбувається?

Навіть тривалі відключення можуть не вплинути: які помилки споживачів з'їдають потенційну економію

Попри тривалі відключення електроенергії у багатьох регіонах України, частина споживачів не бачить зменшення сум у рахунках. Чому так стається та чи можуть відключення реально допомогти зекономити, розбирався "Телеграф".

Чому суми в платіжках не змінились

Після масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру графіки відключень стали нормою для багатьох міст. Світла може не бути по 10 годин і більше. Однак впливу на суми у квитанціях наразі не видно. Причин декілька:

Розрахунок за середньодобовим споживанням . Якщо показники лічильника не передавати щомісяця у визначені дати, компанія нараховує оплату за середнім споживанням. У такому разі реальна економія під час відключень не помітна.

. Якщо показники лічильника не передавати щомісяця у визначені дати, компанія нараховує оплату за середнім споживанням. У такому разі реальна економія під час відключень не помітна. Стрибок навантаження після появи світла. Одночасне вмикання бойлера, пральної машини, обігрівачів чи іншої техніки одразу після відновлення живлення різко збільшує споживання та компенсує "економію" під час простою. Частина українців також забуває вимкнути світло, якщо йде з дому під час відключення — це зайві кіловати.

Як користуватися електроприладами після відновлення подачі електроенергії

Зростання використання обігрівальних приладів. Через похолодання багато домогосподарств вмикають електрообігрівачі, теплі підлоги та кондиціонери. Це значно збільшує витрати, навіть попри наявність відключень.

Наскільки менше електроенергії споживається через відключення

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко пояснює, що українці спожили приблизно на 20% менше електроенергії. Проте різниця буде помітна лише у рахунках за листопад, які надійдуть у грудні, тож наразі в квитанціях ще не видно. Він також наголосив — середнє зменшення споживання не означає змін в рахунках для кожної родини.

Середнє — не означає однакове для всіх. Хтось спожив на 30% менше. А хтось — навпаки більше, бо почав активно грітися. Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO

Директор Центру прикладних досліджень Юрій Щедрін наголошує — економія може бути, але у межах похибки в 10%, бо після періодів без електроенергії, українці створюють "пікове навантаження" в інший час. Загалом, у жовтні споживання електроенергії в Україні зросло на 25% — здебільшого через обігрів помешкань електроприладами.

Який тариф діє в Україні

Уряд зберіг фіксовану ціну на електроенергію щонайменше до 30 квітня 2026 року. Єдиний тариф для населення — 4,32 грн за кВт/год. Зазначимо, що при зміщенні часу більшого використання електроенергії на нічні години, відчутну економію можуть побачити користувачі двозонних лічильників — за їхніми умовами вночі діє тариф із 50% знижкою — 2,16 грн за кВт/год.

Тарифи на електроенергію за типами лічильників

Які мають бути відключення, щоб економія відчувалась

Експерт з питань енергетики Сергій Дяченко вважає, що відчутна зміна вартості електроенергії буде, коли відключення триватимуть 20–30% часу. Є й інші способи заощадити кошти.

Як справді зменшити рахунки на електроенергію

Передавайте показники лічильника щомісяця

Не вмикайте всю техніку одразу після включення світла

Використовуйте енергоефективні прилади

Вимикайте пристрої з розеток, щоб уникнути зайвої витрати після увімкнення електроенергії та запобігти пошкодженню від стрибків напруги

Переносьте частину споживання на ніч (за двозонного тарифу).

Найбільш затратні електроприлади

Субсидії як спосіб зекономити на оплаті за світло

Українські домогосподарства можуть зменшити витрати на електроенергію завдяки субсидіям, розмір яких розраховується з урахуванням встановлених соціальних норм споживання. Ці норми залежать від типу житла та наявності електроплит чи гарячої води. Зазначимо — відключення на них не впливають. Держава покриває частину витрат, а людина платить решту, за межами норм споживання оплачує на 100%, до цього — в межах обов'язкового платежу, який розраховується індивідуально.

Основні нормативи:

Житло з газовою плитою та централізованою гарячою водою : 70 кВт/год на місяць на одну особу + 30 кВт/год на кожного наступного, але не більше 190 кВт/год.

: 70 кВт/год на місяць на одну особу + 30 кВт/год на кожного наступного, але не більше 190 кВт/год. Житло з електроплитою та централізованою гарячою водою : 110 кВт/год на одну особу + 30 кВт/год на кожного наступного, максимум 230 кВт/год.

: 110 кВт/год на одну особу + 30 кВт/год на кожного наступного, максимум 230 кВт/год. Житло з електроплитою без гарячої води: 130 кВт/год на одну особу + 30 кВт/год на кожного наступного, максимум 250 кВт/год.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ситуація тимчасово стабілізувалася. Проте тривалих відключень уникнути не вдасться. Проблема полягає не тільки у дефіциті генерації, а й у складності доставки електроенергії до міст пошкодженими мережами.