По нескольку часов без света: какие графики отключений 27 ноября
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в четверг, 27 ноября, в течение всего дня в стране будут задействованы сразу от 0,5 до 2,5 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"
Львовская область
Днепропетровская область
Тернопольская область
Ровенская область
Полтавская область
Сумская область
Ивано-Франковская область
Черкасская область
- 1.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00
- 1.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
- 2.1 12:00 — 14:00
- 2.2 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
- 3.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00
- 3.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
- 4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00
- 4.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
- 5.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
- 5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00
- 6.1 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00
- 6.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 23:00
Черниговская область
Запорожская область
- 1.1: 00:00 – 00:30, 15:00 – 20:00
- 1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00
- 2.1: 10:30 – 15:30
- 2.2: 01:30 – 06:30
- 3.1: 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 3.2: 05:30 – 10:30, 15:00 – 18:30
- 4.1: 10:30 – 15:30
- 4.2: 10:30 – 15:30
- 5.1: 00:00 – 00:30, 15:00 – 20:00
- 5.2: 05:30 – 10:30, 15:00 – 20:00
- 6.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 6.2: 13:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Харьковская область
- 1.1 13:00–16:30;
- 1.2 13:00–16:30;
- 2.1 13:00–16:30;
- 2.2 02:30-06:00; 13:00–16:30;
- 3.1 08:00–09:30; 16:30-20:00;
- 3.2 06:00-09:30; 16:30-20:00;
- 4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00;
- 4.2 06:00-09:30; 14:00–20:00;
- 5.1 09:30-13:00; 20:00-24:00;
- 5.2 09:30-13:00; 20:00-24:00;
- 6.1 00:00–02:30; 09:30-13:00;
- 6.2 09:30-13:00; 16:30–18:00.
Киев
Киевская область
Одесская область
Кировоградская область
Житомирская область
Николаевская область
- 1.1 — 05:30 — 07:00; 10:30 — 14:00;
- 1.2 – 14:00 – 17:30;
- 2.1 — 10:30 — 14:00;
- 2.2 – 10:30 – 14:00; 17:30 — 20:30;
- 3.1 – 14:00 – 17:30;
- 3.2 – 05:30 – 07:00; 14:00 — 17:30;
- 4.1 — 07:30 — 10:30; 14:00 – 17:30;
- 4.2 – 10:30 – 14:00; 21:00 – 23:30;
- 5.1 – 07:00 – 10:30; 17:30 — 21:00;
- 5.2 – 07:00 – 10:30;
- 6.1 – 07:00 – 10:30; 17:30 — 20:30;
- 6.2 – 05:30 – 07:00; 14:00 — 17:30.
Волынская область
Винницкая область
Черновицкая область
Закарпатская область
Ранее "Телеграф" писал, что отключения в более половины суток могут продолжаться до марта.