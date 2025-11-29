Відключення по 11 годин та зупинка метро. Що чекає на Київ після російських обстрілів

Перші заживлення в кожному регіоні можуть відбутись вже протягом наступних кількох діб після атаки

Російський нічний обстріл завдав великих збитків енергетиці України та столиці. На тлі цього виникають питання: чи можливі відключення світла по 16 годин та що буде, якщо знеструмлять метро тощо.

У розмові з "Телеграфом" народний депутат України, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк пояснив, чого чекати.

Чому в Києві посилили графіки відключень

Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, чому пів мільйона киян сидять без електроенергії?

— Сьогоднішні нічні обстріли були направлені Російською Федерацією і на об'єкти генерації, і на об'єкти розподільчих підстанцій, як Укренерго, так і Обленерго і в місті Києві, і в Київській області. І зазнали пошкодження, як об'єкти генерації, так і об'єкти оператора системи передачі і на власному рівні, і на державному рівні.

Тобто саме тому зараз в Києві та області сильно змінились графіки? До прикладу, мало не бути світла з 7:00 до обіду, а тепер — до 18:00. Виходить, що відключення по 11 годин.

Черги відключень світла

— Дивіться, будь-яке влучання "шахедом", навіть "шахедом", не говорячи про ракету, коли прилітає на об'єкт або генерації, або об'єкт розподільчих підстанцій, щонайменше потрібно 8, 10, 12 годин для того, щоб хоча б заживити на тимчасових рішеннях. Тому що спочатку потрібно ліквідувати наслідки, демонтувати обгоріле обладнання і лише тоді можна заживити. Іноді і не вистачає і 16, і 12 годин.

На деякі пошкодження потрібно і кілька діб, і кілька тижнів. Все залежить від ступеня важкості пошкодження того чи іншого об'єкту.

Виходить, що у нас цілком реально може бути відключення 16 годин по кілька діб?

— Тут конкретної відповіді немає. Генерація поступово відновлюється як на гідроелектростанціях, так і на теплових електростанціях.

Деякі з агрегатів дається відносно швидко відновлювати. Тому наразі ситуація, я б не сказав, що вона критична. Станом на сьогодні зрозуміло, що Росія атакувала у частині регіонів України саме енергетичну інфраструктуру. І аварійні відключення вводяться для того, щоб енергетики могли демонтувати те обгоріле обладнання і провести відповідні ремонтні роботи.

Тому я сподіваюся, що протягом доби більшість пошкоджень вдасться локалізувати і ліквідувати. Звісно, що глобально потрібно більше часу, але перші заживлення в кожному регіоні можуть відбутись вже протягом наступних кількох діб.

Як пов'язані відключення води та світла

Перебої з водопостачання також пов'язані з проблеми з електроенергетикою?

— Як по водопостачанню, так і водовідведенню. Тобто важливо, що не лише водопостачання, а й водовідведення потрібне, щоб насоси працювали і відкачували відповідні залишки. Тому маємо набратися терпіння, дочекатись, поки енергетики зроблять свою роботу, так як вони зробили, до прикладу, протягом останнього тижня, коли займались ремонтом ліній електропередач 750, які йдуть з Рівненської АЕС і Смілянської ТЕЦ в сторону Києва — до київської підстанції.

І таким чином нам вдалося поступово збільшити навантаження на атомних електростанціях і додати в енергосистему України додатковий об'єм електроенергії в розмірі 700 МВт.

Чи дійсно автобуси зможуть замінити метро, якщо його знеструмлять

Були повідомлення, що метрополітен готується до припинення електроподачі і вони готують автобуси, аби компенсувати це. Скажіть, наскільки наша транспортна мережа та автобуси готові закрити цю нішу, якщо не працюватиме метрополітен?

— Я думаю, що це дуже складне питання, тому що левова частина киян, сьогодні дійсно мільйони киян, користуються громадським транспортом, саме якраз метрополітеном. І замінити метрополітен автобусами або будь-яким іншим транспортом – це надскладно. Я вважаю, що тут важливо, щоб оператор, постачальник електричної енергії по місту Києву ДТЕК, щоб вони виважено підійшли саме якраз до визначення спільно із військовою адміністрацією міста Києва, із міським головою Києва.

Я вважаю, що важливо, щоб були заживлені критичні об'єкти. Адже наразі ситуація така, що під час відключень залишаються працювати лікарні – це дуже правильно, але на лінії з ними є й інші додаткові споживачі. І, враховуючи таку тенденцію по місту Києву, є багато об'єктів критичної інфраструктури, але навколо цих об'єктів заживлено і звичайну цивільну інфраструктуру.

І тут важливо серйозно до цього питання підійти. Якщо будуть обмеження тривалі в часі, то ми не маємо жодного права сьогодні відмикати критичну інфраструктуру, таку, як метрополітени, таку, як трамваї, тролейбуси. Такий транспорт має працювати, однозначно має працювати, і тут важливо, щоб енергетики відповідно провели ревізію.

Робота комерційних підприємств та резерви столиці. Де Київ може заощадити електроенергію

Чи є у Києві якісь резерви для вивільнення електроенергії? До прикладу, прикрити рекламу тощо.

— Я думаю, що резерви достатньо значні по місту Києву, починаючи з освітлення, реклама, підсвітка, магазини, комерційна нерухомість. Я думаю, що в Києві ці резерви достатньо непогані.

Так, бо коли я бачу, скажімо, як горить ТРЦ "Гулівер" і потім, як сидять люди в спальних районах без світла, зростає відчуття соціальної несправедливості.

— Я з вами згоден, що тут дуже виважено потрібно підійти для того, щоб дійсно люди розуміли, що є соціальна справедливість. Якщо відімкнути житлову нерухомість, а комерційна світиться, воно якось, відверто кажучи, не зовсім правильно.

Але ж комерційна нерухомість каже: "Ми за це платимо, ми собі поставили генератори, акумулятори, які ви до нас претензії". З цим потрібно розбиратися.

— Ми не можемо спрогнозувати, як воно буде. Тому що низка чинників і перше — температурний режим, друге — інтенсивність обстрілів. Ми бачимо, що від попереднього обстрілу Києва, який був з понеділка на вівторок, минуло 4 дні і нинішній припав з п'ятниці на суботу.

По суті, інтенсивність достатньо така щільна і висока. І кількість повітряних цілей велика. Ми тільки-тільки ніби десь відновились частково хоча б, і знову удар, знову удар. Це як в спортивному поєдинку, коли боксер постійно пресингує, чи в футболі не дають супротивнику розправити плечі.

