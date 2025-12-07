Світла не буде понад 12 годин. Графіки відключень на 7 грудня

Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у неділю, 7 грудня, протягом доби в країні буде діяти одразу від 3 до 4 черг відключення, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень у Києві 7 грудня

Київська область

Графіки відключень у Київській області 7 грудня

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 7 грудня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 7 грудня

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 7 грудня

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 7 грудня

Рівненська область

Графіки відключень в Рівненській області 7 грудня

Тернопільська область

Графіки відключень в Тернопільській області 7 грудня

Чернігівська область

Графіки відключень в Чернігівській області 7 грудня

Чернівецька область

Графіки відключень в Чернівецькій області 7 грудня

Черкаська область

1.1 02:00 — 05:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

1.2 02:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 23:00

2.1 03:00 — 06:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 23:00

2.2 03:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 23:00

3.1 00:00 — 01:00, 04:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 24:00

3.2 00:00 — 01:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

4.1 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

4.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00

5.1 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00

5.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00

6.1 01:00 — 04:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:00

6.2 01:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:00

Запорізька область

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Харківська область

1.1 04:00-07:30; 12:00-18:00; 19:00-21:30;

1.2 04:00-06:00; 07:30-11:30; 12:00-18:00; 19:00-21:30;

2.1 00:00-06:00; 07:30-11:30; 12:00-18:00; 19:00-24:00;

2.2 00:00-06:00; 07:30-11:00; 12:00-18:00; 19:00-24:00;

3.1 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-21:30;

3.2 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-19:00;

4.1 06:00-11:00; 14:30-19:00;

4.2 06:00-11:00; 14:30-19:00;

5.1 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-19:00; 21:30-24:00;

5.2 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-19:00; 21:30-24:00;

6.1 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00;

6.2 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00.

Кіровоградська область

Графіки відключень в Кіровоградській області 7 грудня

Миколаївська область

1.1 – 00:00 — 03:00; 06:30 — 13:30; 17:00 — 22:30;

1.2 – 00:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 22:30;

2.1 – 03:00 — 10:00; 13:30 — 20:30;

2.2 – 00:00 — 03:00; 06:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;

3.1 – 03:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 23:30;

3.2 – 06:30 — 10:00; 11:30 — 13:30; 17:00 — 22:30;

4.1 – 05:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;

4.2 – 00:00 — 06:30; 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;

5.1 – 00:00 – 03:00; 06:30 — 13:30; 17:00 — 22:30;

5.2 – 00:00 — 03:00; 10:00 — 17:00; 20:30 — 22:30;

6.1 – 03:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 00:00;

6.2 – 03:00 — 10:00; 13:30 — 19:30.

Дніпропетровська область

Графіки відключень в Дніпропетровській області 7 грудня

Одеська область

Графіки відключень в Одеській області 7 грудня

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 7 грудня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 7 грудня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 7 грудня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 7 грудня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 7 грудня

Раніше "Телеграф" розповідав, що на відновлення енергосистеми і повернення до менш жорстких графіків займе тижні.