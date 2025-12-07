Світла не буде понад 12 годин. Графіки відключень на 7 грудня
Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у неділю, 7 грудня, протягом доби в країні буде діяти одразу від 3 до 4 черг відключення, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Київська область
Закарпатська область
Хмельницька область
Івано-Франківська область
Львівська область
Рівненська область
Тернопільська область
Чернігівська область
Чернівецька область
Черкаська область
- 1.1 02:00 — 05:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
- 1.2 02:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 23:00
- 2.1 03:00 — 06:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 23:00
- 2.2 03:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 23:00
- 3.1 00:00 — 01:00, 04:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 24:00
- 3.2 00:00 — 01:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
- 4.1 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
- 4.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00
- 5.1 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00
- 5.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00
- 6.1 01:00 — 04:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:00
- 6.2 01:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:00
Запорізька область
- 1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Харківська область
- 1.1 04:00-07:30; 12:00-18:00; 19:00-21:30;
- 1.2 04:00-06:00; 07:30-11:30; 12:00-18:00; 19:00-21:30;
- 2.1 00:00-06:00; 07:30-11:30; 12:00-18:00; 19:00-24:00;
- 2.2 00:00-06:00; 07:30-11:00; 12:00-18:00; 19:00-24:00;
- 3.1 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-21:30;
- 3.2 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-19:00;
- 4.1 06:00-11:00; 14:30-19:00;
- 4.2 06:00-11:00; 14:30-19:00;
- 5.1 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-19:00; 21:30-24:00;
- 5.2 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-19:00; 21:30-24:00;
- 6.1 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00;
- 6.2 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00.
Кіровоградська область
Миколаївська область
- 1.1 – 00:00 — 03:00; 06:30 — 13:30; 17:00 — 22:30;
- 1.2 – 00:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 22:30;
- 2.1 – 03:00 — 10:00; 13:30 — 20:30;
- 2.2 – 00:00 — 03:00; 06:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;
- 3.1 – 03:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 23:30;
- 3.2 – 06:30 — 10:00; 11:30 — 13:30; 17:00 — 22:30;
- 4.1 – 05:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;
- 4.2 – 00:00 — 06:30; 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;
- 5.1 – 00:00 – 03:00; 06:30 — 13:30; 17:00 — 22:30;
- 5.2 – 00:00 — 03:00; 10:00 — 17:00; 20:30 — 22:30;
- 6.1 – 03:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 00:00;
- 6.2 – 03:00 — 10:00; 13:30 — 19:30.
Дніпропетровська область
Одеська область
Волинська область
Вінницька область
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Раніше "Телеграф" розповідав, що на відновлення енергосистеми і повернення до менш жорстких графіків займе тижні.