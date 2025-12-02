Чому одні черги сидять без світла довше, ніж інші: експерт пояснив несправедливість графіків
Під час відключення світла, особливо коли у сусідньому будинку електрика є, люди відчувають себе несправедливо обділеними
Українці скаржаться, що графіки відключення, на їх думку, часто бувають несправедливими. Споживачів одних груп можуть залишати без електрики багато годин поспіль, а іншим давати світло регулярно.
Чому так відбувається, в розмові з "Телеграфом" розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він навів конкретні приклади з останньої атаки по столиці України.
Що треба знати
- Пошкодження підстанцій різних типів призводять до різної тривалості відключень
- Локальні аварії можуть збільшувати час "блекаутів"
- Технічні збої неможливо "вирівняти" для всіх
За його словами, після атаки на Київ відключається велика підстанція, яка отримала певні пошкодження. Її під'єднають за 4-6 годин й споживачі, які були від неї заживлені, знову отримують електрику. Але дві невеликі підстанції в системі, до яких було підключено приблизно 20-25 будинків, тим часом відключаються. Відповідно, енергетикам доводиться замінювати обладнання, яке не працює.
"І це займає ще десь 10-12 годин, бо обладнання треба було привести, встановити, воно так чи інакше там має певну вагу і розміри", — пояснив Олександр Харченко.
А коли включили споживачів, яким довелося на 10-12 годин посидіти без світла довше, ніж іншим абонентам з черги, ще в трьох будинках сталося т.зв. "відгоряння кабеля". Тобто у цих будинках через локальну технічну проблему до втручання фахівців ще додатково 4-5 годин не було електроенергії.
"Звісно, ті люди, які жили в цих трьох останніх будинках, мабуть, відчували себе вкрай несправедливо", — наголосив Олександр Харченко. Утім, він зазначив, що будь-яка техніка рано чи пізно виходить з ладу, особливо під час таких екстремальних умов експлуатації, й "домовитися" з нею не виходить.
Нагадаємо, раніше Харченко пояснив, чому очікувати повного зникнення графіків відключення світла до кінця року не варто.