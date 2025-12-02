Чому одні черги сидять без світла довше, ніж інші: експерт пояснив несправедливість графіків

Під час відключення світла, особливо коли у сусідньому будинку електрика є, люди відчувають себе несправедливо обділеними

Українці скаржаться, що графіки відключення, на їх думку, часто бувають несправедливими. Споживачів одних груп можуть залишати без електрики багато годин поспіль, а іншим давати світло регулярно.

Чому так відбувається, в розмові з "Телеграфом" розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він навів конкретні приклади з останньої атаки по столиці України.

Що треба знати

Пошкодження підстанцій різних типів призводять до різної тривалості відключень

Локальні аварії можуть збільшувати час "блекаутів"

Технічні збої неможливо "вирівняти" для всіх

За його словами, після атаки на Київ відключається велика підстанція, яка отримала певні пошкодження. Її під'єднають за 4-6 годин й споживачі, які були від неї заживлені, знову отримують електрику. Але дві невеликі підстанції в системі, до яких було підключено приблизно 20-25 будинків, тим часом відключаються. Відповідно, енергетикам доводиться замінювати обладнання, яке не працює.

"І це займає ще десь 10-12 годин, бо обладнання треба було привести, встановити, воно так чи інакше там має певну вагу і розміри", — пояснив Олександр Харченко.

А коли включили споживачів, яким довелося на 10-12 годин посидіти без світла довше, ніж іншим абонентам з черги, ще в трьох будинках сталося т.зв. "відгоряння кабеля". Тобто у цих будинках через локальну технічну проблему до втручання фахівців ще додатково 4-5 годин не було електроенергії.

"Звісно, ті люди, які жили в цих трьох останніх будинках, мабуть, відчували себе вкрай несправедливо", — наголосив Олександр Харченко. Утім, він зазначив, що будь-яка техніка рано чи пізно виходить з ладу, особливо під час таких екстремальних умов експлуатації, й "домовитися" з нею не виходить.

Нагадаємо, раніше Харченко пояснив, чому очікувати повного зникнення графіків відключення світла до кінця року не варто.