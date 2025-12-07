Света не будет больше 12 часов. Графики отключений на 7 декабря

Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. В воскресенье, 7 декабря, в течение суток в стране будет действовать сразу от 3 до 4 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"