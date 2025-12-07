Укр

Света не будет больше 12 часов. Графики отключений на 7 декабря

Юлия Крутякова
Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. В воскресенье, 7 декабря, в течение суток в стране будет действовать сразу от 3 до 4 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"

Киев

Графики отключений в Киеве 7 декабря
Киевская область

Графики отключений в Киевской области 7 декабря
Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 7 декабря
Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 7 декабря
Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 7 декабря
Львовская область

Графики отключений во Львовской области 7 декабря
Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 7 декабря
Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 7 декабря
Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 7 декабря
Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 7 декабря
Черкасская область

  • 1.1 02:00 — 05:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
  • 1.2 02:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 23:00
  • 2.1 03:00 — 06:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 23:00
  • 2.2 03:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 23:00
  • 3.1 00:00 — 01:00, 04:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 24:00
  • 3.2 00:00 — 01:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
  • 4.1 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
  • 4.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00
  • 5.1 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00
  • 5.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00
  • 6.1 01:00 — 04:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:00
  • 6.2 01:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:00

Запорожская область

  • 1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Харьковская область

  • 1.1 04:00–07:30; 12:00–18:00; 19:00–21:30;
  • 1.2 04:00–06:00; 07:30-11:30; 12:00–18:00; 19:00–21:30;
  • 2.1 00:00–06:00; 07:30-11:30; 12:00–18:00; 19:00–24:00;
  • 2.2 00:00–06:00; 07:30-11:00; 12:00–18:00; 19:00–24:00;
  • 3.1 04:00–06:00; 07:30-11:00; 14:30-21:30;
  • 3.2 04:00–06:00; 07:30-11:00; 14:30-19:00;
  • 4.1 06:00–11:00; 14:30-19:00;
  • 4.2 06:00–11:00; 14:30-19:00;
  • 5.1 00:00–04:00; 11:00–14:30; 18:00–19:00; 21:30-24:00;
  • 5.2 00:00–04:00; 11:00–14:30; 18:00–19:00; 21:30-24:00;
  • 6.1 00:00–04:00; 11:00–14:30; 18:00–24:00;
  • 6.2 00:00–04:00; 11:00–14:30; 18:00–24:00.

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 7 декабря
Николаевская область

  • 1.1 – 00:00 – 03:00; 06:30 — 13:30; 17:00 — 22:30;
  • 1.2 – 00:00 – 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 22:30;
  • 2.1 – 03:00 – 10:00; 13:30 — 20:30;
  • 2.2 – 00:00 – 03:00; 06:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;
  • 3.1 – 03:00 – 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 23:30;
  • 3.2 – 06:30 – 10:00; 11:30 — 13:30; 17:00 — 22:30;
  • 4.1 – 05:30 – 10:00; 13:30 — 20:30;
  • 4.2 – 00:00 – 06:30; 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;
  • 5.1 – 00:00 – 03:00; 06:30 — 13:30; 17:00 — 22:30;
  • 5.2 – 00:00 – 03:00; 10:00 — 17:00; 20:30 — 22:30;
  • 6.1 – 03:00 – 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 00:00;
  • 6.2 – 03:00 – 10:00; 13:30 — 19:30.

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 7 декабря
Одесская область

Графики отключений в Одесской области 7 декабря
Волынская область

Графики отключений в Волынской области 7 декабря
Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 7 декабря
Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 7 декабря
Сумская область

Графики отключений в Сумской области 7 декабря
Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 7 декабря
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на восстановление энергосистемы и возвращение к менее жестким графикам займет недели.

