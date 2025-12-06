Заряджайте телефони та повербанки. Стало відомо, коли графіки відключень стануть слабішими

Відключення після атаки Росії тривають по 16 годин

Відновлення попереднього рівня потужностей енергетики в Україні після російського обстрілу може зайняти тижні, а не дні. Наразі знижено генерацію АЕС.

Що треба знати:

6 грудня Росія завдала масованого удару по Україні

Наразі відключення світла сягають 16 годин на добу

Відновити потужності енергетики та АЕС швидко не вийде

Про це розповів в етері телемарафону голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко. За його словами, аби покращити ситуацію зі світлом після останнього удару знадобляться не дні, а тижні.

Посилені графіки відключень затримаються. Тому енергетики радять українцям готуватись та заряджати павербанки. Наразі споживачі без світла сидять по 16 годин на добу. Покращення очікується лише після часткової ліквідації наслідків. Але говорити про повне відновлення потужності АЕС ще зарано, хоча атомні станції вже підвищують генерацію.

"Перше, що треба сказати — це є терористичні атаки, тому що це загроза ядерної безпеки не тільки для України, а і всієї Європи. Сьогодні була знеструмлена Запорізька АЕС, але досить швидко вдалося відновити і лінію 330 кВ, і лінію 750 кВ та заживити власні потреби", — розповів Віталій Зайченко.

Додамо, що в "Укренерго" вже попередили про посилення відключень 7 грудня. Адже з 00:00 до 23:59 – обсяг буде від 3 до 4 черг, хоча зазвичай було — 0,5 до 2,5 черг одночасно.

Укренерго про відключення світла на 6 грудня

Укренерго про відключення світла на 7 грудня

