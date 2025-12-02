Не лише ворожі атаки: експерт розкрив несподівані причини зміни графіків відключень світла

Графіки відключення електрики можуть ставати жорсткішими або навпаки — м'якішими

Графіки відключень електропостачання змінюються протягом дня переважно з трьох причин. Це ворожі атаки енергетичної інфраструктури, ремонтні роботи та відключення частини мережі під час підключення іншої.

Про це "Телеграфу" розповів директор Центру досліджень енергетики та один із головних експертів з енергобезпеки країни Олександр Харченко.

"Є кілька причин, які спонукають до таких дій. Причина перша – це атаки, які можуть відбутися між вчора і сьогодні, і нажаль, якщо вчора відбулася, наприклад, велика атака, то можна гарантовано передбачати, що графік буде змінений", – пояснив він.

Другою причиною змінення графіків протягом дня є ремонтні роботи, бо часом неможливо передбачити зі стовідсотковою вірогідністю, коли вони будуть завершені.

"Умовно кажучи, щось склали, запустили і воно запустилося, а по графіку могло запуститися ще на пів години пізніше. Ніхто не буде чекати, підключать одразу і дадуть змогу людям швидше отримати живлення – графік буде м'якіше", – додав експерт.

За його словами, бувають й зворотні випадки, коли енергетики намагаються запустити енергопостачання, але неполадку не вдається усунути своєчасно.

"Третя причина, яка відбувається дуже часто, це коли відновлюється одна частина мережі, з'ясовується, що інша частина мережі, може навіть не від атаки, але через вік, через деградацію обладнання відключається", – розповів Харченко.

У такому разі теж змінюються графіки та плани робіт. Люди це відчувають як перенесення часу відключень, пояснив він.

Нагадаємо, Харченко вважає, що енергетика України розвиватиметься трьома шляхами: це теплоелектроцентралі на природному газі, сонячна енергетика в домогосподарствах та побудова нових потужностей, які використовуватимуть вітер та біотехнології.