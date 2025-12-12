Не ідейні? Хто стоїть за смертельним терактом у Києві (деталі і фото)

Загинула одна людина, ще четверо постраждали

Служба безпеки та поліція затримали чоловіків, що влаштували теракт у Дарницькому районі Києва ввечері 11 грудня, в якому загинув нацгвардієць. Троє затриманих виконували завдання російських спецслужб.

Як повідомили в СБУ, трьох чоловіків, які здійснили подвійний терористичний акт у Києві 11 грудня, затримали протягом 6 годин після вчинення вибухів. Усі троє затриманих – громадяни України, уродженці Одеської та Донецької областей віком 23, 27 та 25 років.

Затримані чоловіки

Частини вибухового пристрою

Як виявилося, чоловіки пішли на це не через симпатії до РФ, а заради грошей. Розслідування встановило, що у Києві вони працювали різноробочими на будівництві та шукали "легкі заробітки" у телеграм-каналах, де їх і завербував ворог.

Після того як російські спецслужби поставили перед ними завдання, чоловіки розподілили ролі та, конспіруючись, купили складники до саморобних вибухових пристроїв у різних промислових магазинах. Виготовивши вибухівку, вони заклали її за координатами, які їм дав куратор.

Для трансляції та координації вибуху затримані встановили поблизу місця теракту мобільні телефони, які в режимі онлайн передавали відео ворогу. Обидва вибухи пролунали на промзоні, яку патрулювали співробітники Нацгвардії.

Перший підрив стався, коли поруч із вибухівкою проходили двоє нацгвардійців. Один з них загинув, а інший військовослужбовець та охоронець локації зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Другий вибух пролунав під час прибуття на місце події працівників правоохоронних органів. Постраждали ще двоє працівників поліції.

СБУ та Нацполіція оперативно встановили особи виконавців та затримали їх за місцем проживання. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини) зловмисникам буде повідомлено про підозру, — йдеться у повідомленні

