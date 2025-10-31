Теракт чи випадковість? Повна картина вибуху на "Укрпошті" у Києві, що насправді сталося (фото)

Людину, причетну до вибуху на пошті, вже затримали

У сортувальному центрі "Укрпошта" у Солом’янському районі Києві стався вибух під час огляду посилки. Внаслідок події постраждали п’ятеро людей: працівники відділення пошти та фахівці митної служби. Як виявилось, небезпечна посилка була не одна.

Що потрібно знати:

30 жовтня на одному із сортувальних центрів "Укрпошти" у Києві пролунав вибух під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей

Система контролю спрацювала, але п’ятеро співробітників все ж таки отримали поранення

Вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим та небезпечним вмістом

Поліція встановила, що 40-річний тернополянин хотів відправити боєприпаси як сувенір і вони здетонували в посилці

Чоловіка затримали й тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі

Про інцидент одразу повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook. За його словами, інцидент стався під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей.

Завдяки вжитим заходам вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим та небезпечним вмістом. Система контролю спрацювала, але, на жаль, п’ятеро співробітників отримали поранення. Їм надається вся необхідна медична допомога написав він.

Мер Києва Віталій Кличко також розповів про цей інцидент у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що постраждалих госпіталізували.

На "Укрпошті" стався вибух 30 жовтня. Фото: Нацполіція

Деталі вибуху на "Укрпошті"

У Державній митній службі України зазначили, що вибух стався 30 жовтня під час митного контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України. Здетонував невідомий предмет, вкладений у посилку.

Після того, що сталося оформлення відправлень у цій зоні, було тимчасово припинено.

Завдяки інформаційній системі Державної митної служби вдалося оперативно визначити особу відправника та виявити ще одне поштове відправлення з підозрілим вкладенням. Усі відправлення від даного відправника виявлено, а їхнє митне оформлення призупинено йдеться у повідомленні.

У п’ятницю, 31 жовтня, у пресслужбі Головного управління Нацполіції у Києві розповіли деталі події. Було встановлено, що 40-річний тернополянин хотів відправити боєприпаси як сувенір. В результаті вибухонебезпечна посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

Під час огляду місця події слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції виявили останки снаряда.

Поліцейські спільно з митниками виявили в сортувальному центрі ще одну вибухонебезпечну посилку з вихолощеними боєприпасами.

Як зазначають у поліції, 40-річного чоловіка було затримано за місцем проживання. Під час проведення обшуку у його квартирі вилучили ще десяток боєприпасів.

Попередньо встановлено, що чоловік виготовив сувеніри із боєприпасів, зробивши на них гравіювання та відправив через поштові відправлення.

Слідчі поліції Києва розпочали за фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

