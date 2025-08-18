Теракт проти військових? У Києві вибухнув позашляховик: що відомо про потерпілого, перші деталі (фото, відео)

Найбільше постраждала передня частина машини

У Подільському районі Києва стався вибух автомобіля, пофарбованого під військовий. Інцидент трапився на парковці біля житлового будинку.

Про це вранці 18 серпня повідомили у Київській міській державній адміністрації. Зазначається, що зараз на місці події працюють відповідні служби.

За попередньою інформацією, детонація сталася під час наближення власника до автомобіля. Відомо, що потерпілий зазнав незначних травм. Однак від госпіталізації він відмовився.

За даними Нацполіції Києва, на місці працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші профільні служби.

У Києві внаслідок детонації невідомого пристрою вибухнув автомобіль. Фото: Нацполіція

У Києві вибухнуло авто. Фото: Нацполіція

Який вигляд має автомобіль після вибуху. Фото: Нацполіція

Наслідки вибуху авто у Києві. Фото: Нацполіція

У мережі з’явилося відео, на якому показано автомобіль після вибуху. Найбільше постраждала його передня частина. Також пошкоджено машини, які припарковані поруч.

Також у соцмережах зазначають, що інцидент стався біля житлового комплексу на вулиці Івана Виговського.

Вулиця Івана Виговського на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 червня у Березівському районі Одеської області стався вибух автомобіля, в якому, за попередніми даними, був представник ТЦК. Повідомлялося про загиблого.

Віталій Соколенко, керівник управління комунікацій ОК "Південь", у коментарі "Телеграфу" зазначив, що наразі триває слідство. У пресслужбі поліції Одеської області додали, що інформація щодо можливих інших постраждалих наразі уточнюється. На місці події працювали правоохоронці.