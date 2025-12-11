У Києві чули вибухи без тривоги: є загиблий та постраждалий, що відомо (фото)
Правоохоронці встановлюють деталі події
У Дарницькому районі Києва на вулиці Ревуцького пролунали вибухи. Поліція зазначає, що вибух був один.Відомо, що внаслідок події одна людина загинула, і ще одна отримала травми.
Що потрібно знати:
- Сигналу повітряної тривоги під час вибухів у столиці не було
- На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи
- Що саме вибухнуло в Києві — поки що невідомо
Інформація про це спочатку поширилася у місцевих пабліках. Водночас було опубліковано фотографії з місця події.
Водночас вибух підтвердили у пресслужбі Головного управління Нацполіції у Києві. Там повідомили, то за попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина і ще одну травмовано.
Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи.
Усі обставини події з’ясовуються.
Важливо додати, що під час вибухів біля метро «Харківська» сигналу повітряної тривоги у столиці не було. Що саме вибухнуло — нині невідомо.
