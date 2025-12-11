У Києві чули вибухи без тривоги: є загиблий та постраждалий, що відомо (фото)

Правоохоронці встановлюють деталі події

У Дарницькому районі Києва на вулиці Ревуцького пролунали вибухи. Поліція зазначає, що вибух був один.Відомо, що внаслідок події одна людина загинула, і ще одна отримала травми.

Що потрібно знати:

Сигналу повітряної тривоги під час вибухів у столиці не було

На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи

Що саме вибухнуло в Києві — поки що невідомо

Інформація про це спочатку поширилася у місцевих пабліках. Водночас було опубліковано фотографії з місця події.

У Києві пролунали вибухи. Фото: соціальні мережі

Водночас вибух підтвердили у пресслужбі Головного управління Нацполіції у Києві. Там повідомили, то за попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина і ще одну травмовано.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи.

Усі обставини події з’ясовуються.

Важливо додати, що під час вибухів біля метро «Харківська» сигналу повітряної тривоги у столиці не було. Що саме вибухнуло — нині невідомо.

