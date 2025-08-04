Теракт чи підпал? У Львові загорівся відомий готель з російським минулим

Готель знаходиться на вулиці Клепарівська, 30

У Львові горить готель "Власта". Вогонь охопив кілька верхніх поверхів. Повідомляється, що у приміщенні перебувають люди.

Вогонь охопив частину поверхів та продовжує поширюватися. Густий чорний дим видно здалеку.

13:30 У міськраді повідомили, що вогонь охопив приблизно 300 квадратних метрів площі. Під час пожежі в будівлі перебували постояльці та персонал — всі були евакуйовані. Шість осіб отримали травми, в тому числі двоє неповнолітніх. Постраждалі були доставлені в Перше медоб'єднання з легкими ушкодженнями, їх життя поза небезпекою.

Триває рятувальна операція. Частину постояльців вже евакуйовано, деяких забирає швидка, повідомляють очевидці.

Людей помітили на балконах восьмого поверху. Згідно з інформацією від ДСНС, осередок займання знаходиться на верхньому, дев'ятому поверсі готелю. З будівлі евакуювали 15 людей. За деякими свідченнями перед пожежою було чутно вибух.

Готель "Власта" розташований в 15 хвилинах пішки від центра Львова. Стверджується, що ціни на проживання є одними із найнижчих у Львові. І вони дійсно невисокі — за місце в тримісному номері просять 180 грн, а за одномісний номер — 380 грн, за двомісний люкс просять 900 грн. Готель популярний, на "Букінгу" зазначено, що вільних місць на 4 серпня немає. Загалом у будівлі дев'ять поверхів та 150 номерів.

Готель "Власта" заброньований

Львівський готель "Власта" раніше був у власності Міністерства оборони. Його продали за 115 млн грн київській компанії у січні 2023 року. На нього претендувало Перше медичне об'єднання Львова, але перемогла приватна компанія. Готель збудований у 70-х роках як готель "Росія". На початку 1990-х його перейменували.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпропетровській та Запорізькій областях зберігається пожежна небезпека. Горіти починає очерет і не тільки.