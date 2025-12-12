Не идейные? Кто стоит за смертельным терактом в Киеве (детали и фото)

Погиб один человек, еще четверо пострадали

Служба безопасности и полиция задержали мужчин, устроивших теракт в Дарницком районе Киева вечером 11 декабря, в котором погиб нацгвардеец. Трое задержанных выполняли задание российских спецслужб.

Как сообщили в СБУ, троих мужчин, совершивших двойной террористический акт в Киеве 11 декабря, задержали в течение 6 часов после совершения взрывов. Все трое задержанных – граждане Украины, уроженцы Одесской и Донецкой областей 23, 27 и 25 лет.

Задержанные мужчины

Части взрывного устройства

Как оказалось, мужчины пошли на это не из-за симпатий к РФ, а ради денег. Расследование установило, что в Киеве они работали разнорабочими на строительстве и искали "легкие заработки" в телеграмм-каналах, где их и завербовал враг.

После того как российские спецслужбы поставили перед ними задачи, мужчины распределили роли и купили составляющие к самодельным взрывным устройствам в разных промышленных магазинах. Изготовив взрывчатку, они заложили ее по координатам, предоставленным им куратором.

Для трансляции и координации взрыва задержанные установили вблизи места теракта мобильные телефоны, которые в режиме онлайн передавали врагу видео. Оба взрыва прогремели на промзоне, патрулированной сотрудниками Нацгвардии.

Первый подрыв произошел, когда рядом со взрывчаткой проходили двое нацгвардейцев. Один из них погиб, а другой военнослужащий и охранник локации получили травмы разной степени тяжести.

Второй взрыв прогремел во время прибытия на место происшествия работников правоохранительных органов. Пострадали еще двое сотрудников полиции.

СБУ и Нацполиция оперативно установили личности исполнителей и задержали их по месту жительства. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека) злоумышленники будут уведомлены о подозрении, — говорится в сообщении

