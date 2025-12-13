Без світла понад 12 годин. Які графіки відключень 13 грудня

Уже протягом кількох місяців в Україні щоденно діють графіки відключень світла через російські обстріли енергетики. Розповідаємо, як діятимуть обмеження для конкретних черг у суботу, 13 грудня

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень у Києві 13 грудня

Київська область

Графіки відключень у Київській області 13 грудня

Житомирська область

Сумська область

Полтавська область

Харківська область

1.1 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00

1.2 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00

2.1 00:00-03:30; 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 00:00-03:30; 07:00-10:30; 17:30-21:00

3.1 00:00-03:30; 07:00-08:00; 10:30-14:00; 21:00-24:00

3.2 00:00-08:00; 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.1 00:00-08:00; 10:30-14:00; 17:30-24:00

4.2 03:30-07:00; 08:00-14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00

5.1 03:30-07:00; 14:00-17:30

5.2 03:30-07:00; 14:00-17:30

6.1 00:00-07:00; 14:00-17:30

6.2 00:00-07:00; 10:30-17:30

Запорізька область

1.1: 00:00 – 05:00, 18:00 – 23:00

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 14:00 – 19:00

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 14:00 – 19:00, 22:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 21:30

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

6.2: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Кіровоградська область

1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-19, 22-24

2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

3.2: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20, 22-24

4.1: 00-02, 04-06, 12-14, 16-18, 20-21

4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 16-18, 20-22

5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Миколаївська область

1.1 – 02:30 — 06:00; 13:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;

1.2 – 09:30 — 16:30; 20:00 — 23:30;

2.1 – 00:00 — 02:30; 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;

2.2 – 02:30 — 09:30; 13:00 — 16:30; 20:00 — 23:30;

3.1 – 00:00 — 02:30; 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00;

3.2 – 00:00 — 02:30; 06:00 — 13:00; 20:00 — 23:30;

4.1 – 00:00 — 00:30; 06:00 — 09:30; 13:00 — 19:30;

4.2 – 00:00 — 02:30; 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;

5.1 – 02:30 – 06:00; 09:30 — 13:00; 16:30 — 21:30;

5.2 – 02:30 – 06:00; 13:00 — 16:30; 23:30 — 00:00;

6.1 – 00:00 — 00:30; 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;

6.2 – 00:00 — 06:00; 13:00 — 16:30.

Черкаська область

1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

1.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

2.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

3.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00-20:00, 22:00 — 24:00

3.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00-21:00

4.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00-20:00

4.2 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00-20:00

5.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

5.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00

6.1 02:00 — 04:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

6.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Чернівецька область

Чернігівська область

Волинська область

Вінницька область

Львівська область

Івано-Франківська область

Тернопільська область

Хмельницька область

Рівненська область

Закарпатська область

Дніпропетровська область

Одеська область

Графіки відключень в Одеській області 13 грудня

Раніше розповідав "Телеграф", чи прогнозують синоптики відчутні морози у Києві, за наявності яких відключення можуть стати ще жорсткішими.