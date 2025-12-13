Без света более 12 часов. Какие графики отключений 13 декабря
Уже несколько месяцев в Украине ежедневно действуют графики отключений света из-за российских обстрелов энергетики. Рассказываем, как будут действовать ограничения для конкретных очередей в субботу, 13 декабря
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Киевская область
Житомирская область
Сумская область
Полтавская область
Харьковская область
- 1.1 00:00–03:30; 07:00-10:30; 14:00–21:00
- 1.2 00:00–03:30; 07:00-10:30; 14:00–21:00
- 2.1 00:00–03:30; 07:00-10:30; 17:30-21:00
- 2.2 00:00-03:30; 07:00-10:30; 17:30-21:00
- 3.1 00:00–03:30; 07:00-08:00; 10:30-14:00; 21:00-24:00
- 3.2 00:00–08:00; 10:30-14:00; 21:00-24:00
- 4.1 00:00–08:00; 10:30-14:00; 17:30-24:00
- 4.2 03:30-07:00; 08:00–14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
- 5.1 03:30-07:00; 14:00–17:30
- 5.2 03:30-07:00; 14:00–17:30
- 6.1 00:00–07:00; 14:00–17:30
- 6.2 00:00–07:00; 10:30-17:30
Запорожская область
- 1.1: 00:00 – 05:00, 18:00 – 23:00
- 1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00
- 2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 14:00 – 19:00
- 2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 14:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 21:30
- 3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
- 6.2: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Кировоградская область
- 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-19, 22-24
- 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- 3.2: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20, 22-24
- 4.1: 00-02, 04-06, 12-14, 16-18, 20-21
- 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 16-18, 20-22
- 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
- 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Николаевская область
- 1.1 — 02:30 — 06:00; 13:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;
- 1.2 — 09:30 — 16:30; 20:00 — 23:30;
- 2.1 – 00:00 – 02:30; 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;
- 2.2 – 02:30 – 09:30; 13:00 — 16:30; 20:00 — 23:30;
- 3.1 – 00:00 – 02:30; 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00;
- 3.2 – 00:00 – 02:30; 06:00 — 13:00; 20:00 — 23:30;
- 4.1 – 00:00 – 00:30; 06:00 — 09:30; 13:00 — 19:30;
- 4.2 – 00:00 – 02:30; 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;
- 5.1 – 02:30 – 06:00; 09:30 — 13:00; 16:30 — 21:30;
- 5.2 – 02:30 – 06:00; 13:00 — 16:30; 23:30 — 00:00;
- 6.1 – 00:00 – 00:30; 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;
- 6.2 – 00:00 – 06:00; 13:00 — 16:30.
Черкасская область
- 1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
- 1.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
- 2.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
- 2.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
- 3.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00-20:00, 22:00 — 24:00
- 3.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00-21:00
- 4.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00-20:00
- 4.2 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00-20:00
- 5.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
- 5.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00
- 6.1 02:00 — 04:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
- 6.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
Черновицкая область
Черниговская область
Волынская область
Винницкая область
Львовская область
Ивано-Франковская область
Тернопольская область
Хмельницкая область
Ровенская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Одесская область
Ранее рассказывал "Телеграф", прогнозируют ли синоптики ощутимые морозы в Киеве, при наличии которых отключения могут стать еще более жесткими.