Без света более 12 часов. Какие графики отключений 13 декабря

Уже несколько месяцев в Украине ежедневно действуют графики отключений света из-за российских обстрелов энергетики. Рассказываем, как будут действовать ограничения для конкретных очередей в субботу, 13 декабря

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Графики отключений в Киеве 13 декабря

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 13 декабря

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 13 декабря

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 13 декабря

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 13 декабря

Харьковская область

1.1 00:00–03:30; 07:00-10:30; 14:00–21:00

1.2 00:00–03:30; 07:00-10:30; 14:00–21:00

2.1 00:00–03:30; 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 00:00-03:30; 07:00-10:30; 17:30-21:00

3.1 00:00–03:30; 07:00-08:00; 10:30-14:00; 21:00-24:00

3.2 00:00–08:00; 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.1 00:00–08:00; 10:30-14:00; 17:30-24:00

4.2 03:30-07:00; 08:00–14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00

5.1 03:30-07:00; 14:00–17:30

5.2 03:30-07:00; 14:00–17:30

6.1 00:00–07:00; 14:00–17:30

6.2 00:00–07:00; 10:30-17:30

Запорожская область

1.1: 00:00 – 05:00, 18:00 – 23:00

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 14:00 – 19:00

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 14:00 – 19:00, 22:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 21:30

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

6.2: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Кировоградская область

1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-19, 22-24

2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

3.2: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20, 22-24

4.1: 00-02, 04-06, 12-14, 16-18, 20-21

4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 16-18, 20-22

5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Николаевская область

1.1 — 02:30 — 06:00; 13:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;

1.2 — 09:30 — 16:30; 20:00 — 23:30;

2.1 – 00:00 – 02:30; 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;

2.2 – 02:30 – 09:30; 13:00 — 16:30; 20:00 — 23:30;

3.1 – 00:00 – 02:30; 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00;

3.2 – 00:00 – 02:30; 06:00 — 13:00; 20:00 — 23:30;

4.1 – 00:00 – 00:30; 06:00 — 09:30; 13:00 — 19:30;

4.2 – 00:00 – 02:30; 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;

5.1 – 02:30 – 06:00; 09:30 — 13:00; 16:30 — 21:30;

5.2 – 02:30 – 06:00; 13:00 — 16:30; 23:30 — 00:00;

6.1 – 00:00 – 00:30; 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;

6.2 – 00:00 – 06:00; 13:00 — 16:30.

Черкасская область

1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

1.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

2.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

3.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00-20:00, 22:00 — 24:00

3.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00-21:00

4.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00-20:00

4.2 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00-20:00

5.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

5.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00

6.1 02:00 — 04:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

6.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 13 декабря

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 13 декабря

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 13 декабря

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 13 декабря

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 13 декабря

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 13 декабря

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 13 декабря

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 13 декабря

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 13 декабря

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 13 декабря

Днепропетровская область

Графики отключений в Одесской области 13 декабря

Одесская область

Графики отключений в Одесской области 13 декабря

