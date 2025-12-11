Скільки часу без обстрілів потрібно, щоб скасувати відключення в Україні: названий термін

Резерви для ремонту є, але вони обмежені

В Україні критична нестача електроенергії не тільки через удари по генеруючих потужностях. Російські обстріли припадають і на об'єкти транспортування електроенергії. Якби не це — ситуація з електропостачанням була б кращою.

Як розповів "Телеграфу" директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, втрати у транспортуванні є неприємними, але не критичними. Повного блекауту або розбитої енергосистеми немає, і, на його думку, не очікується. "Апокаліпсис відміняємо", — наголошує експерт.

Харченко також оцінив можливості "Укренерго" у відновленні високовольтних мереж. За його припущенням, резервів вистачить на 2-3 місяці, тобто до лютого-березня 2026 року включно. Що ж до обласних операторів систем розподілу — ситуація різниться по регіонах від критичної до кращої.

Експерт наголосив, що йдеться передусім про фізичну роботу — кожного дня ситуація покращується. За оцінкою Харченка, Україна може вийти на ситуацію без відключень за певної умови.

Якби в нас було 10-12 тижнів без атак, довели б ситуацію за такої погоди до без відключень. Але, боюся, стільки часу без обстрілів нам не світить. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики

