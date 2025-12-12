Світла у Києві буде менше вже при -10 градусах: чи буде така погода у грудні

Найхолодніші дні очікуються наприкінці грудня

За тривалих морозів на рівні -10 градусів в Україні може сильно погіршитися ситуація зі світлом. Синоптики вже дали прогноз погоди на грудень.

Що потрібно знати:

В Україні можливе посилення графіків відключень світла при похолоданні

Через морози різко виросте споживання, яке нічим перекрити

Синоптики прогнозують у Києві невеликі холоди

Так, за інформацією голови НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка, яку він озвучив в ефірі телемарафону, якщо середньодобова температура протягом тижня триматиметься на рівні -10°C і нижче, українська енергосистема увійде в критичний режим роботи. Споживання електроенергії зросте настільки різко, що навіть максимальний імпорт і вся внутрішня генерація не зможуть покрити дефіцит.

Зайченко пояснює, що за сильних морозів додаткове навантаження ляже і на ті ділянки мережі, які вже зараз підпадають під графіки погодинних відключень. Водночас глава "Укренерго" заспокоїв: суттєвого погіршення графіка порівняно з нинішнім не очікується — "більше ніж чотири черги одночасно вводити не плануємо, якщо не буде нових обстрілів енергетичної інфраструктури".

Що буде з погодою у Києві у грудні

Згідно з прогнозом синоптиків сайту meteo.ua, найближчим часом таких сильних холодів у столиці не передбачається. Найхолодніші дні очікуються наприкінці грудня, але навіть тоді стовпчики термометрів опустяться максимум до -3-4 градусів. А більшу частину часу взагалі переважатиме плюсова температура на рівні 0+3 градусів.

Погода у Києві

Песимістичнішим прогнозом поділилися на сайті meteofor. Але навіть у цьому випадку, хоча холодних днів і буде більше, температури також будуть на рівні -3-4 градусів. Що далеко від критичних показників.

Погода у Києві

