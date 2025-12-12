Нелогічна реальність: експерт пояснив, чому у Харкові більше світла, ніж у інших

Харків — місто максимального ризику, але з меншими відключеннями

Харків під обстрілами сидить без електрики менше, ніж Київ з Одесою. Звучить дивно, але це факт. Експерти з енергетики самі не очікували такої ситуації.

Що треба знати:

У Харкові діє особливий режим енергопостачання

Умови відключень відрізняються від столичних

В інших областях фіксують більш тривалі перебої

Про це директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів в етері YouTube-каналу Андрія Жупанина. Спеціаліст пояснив, що зараз найбільші відключення та найвищі воєнні ризики розділилися. Це виглядає нелогічно, але реальність саме така.

Олександр Харченко зазначив, що Харків знаходиться в зоні максимального ризику через близькість до лінії фронту. Але графіки відключень там м'якші, ніж у столиці.

"Зона ризику і найбільші відключення зараз, несподівано для мене, трохи розділилися. Тому що, ну, наприклад, Харків точно в максимальній зоні ризику, але відключення там часом м'якіші, ніж в Києві. Ну, по факту. Там графіки, коли вони не аварійні, м'якіші, ніж в Києві, м'якіші, ніж в Одесі. У Чернігові аварійні відключення – взагалі катастрофа. Ну, там прям, прям жесть. Київ, всі кияни й так відчувають, кожна атака приносить суттєві, суттєві відключення і проблеми", – сказав експерт.

Олександр Харченко

Олександр Харченко в етері YouTube-каналу Андрія Жупанина

Чому Харків у кращій ситуації

Як писав "Об'єктив", начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов раніше пояснював особливості роботи енергосистеми міста. У Харкові не використовують планові графіки відключень. Причина проста: місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту.

Ця норма діє для всіх населених пунктів, які знаходяться так близько до бойових дій. Аварійні відключення можуть траплятися на будь-яких територіях, незалежно від їхнього розташування.

Як працюють аварійні відключення

Енергетики запроваджують аварійні відключення, коли в системі не вистачає електроенергії. Рішення про це приймають протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від НЕК "Укренерго".

Коли саме відновлять світло, також вирішує "Укренерго". Попередити людей про аварійні відключення енергетики не можуть, тому що їх запроваджують екстрено.

Нагадаємо, раніеше "Телеграф" писав, що нардеп назвав області, де ситуація зі світлом взимку буде найгірша. Найскладніша ситуація, за словами Кучеренка, у двох областях.