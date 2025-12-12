Чому в Києві відключення світла триваліші, ніж на заході: нардеп дав прогноз

На ситуацію впливає не лише генерація, але й пропускні здатності

Графіки відключень світла через пошкодження енергетичної системи російськими атаками застосовуються по всій країні. Однак обсяги обмежень у різних областях можуть дуже відрізнятися, що дратує українців.

Що треба знати:

У західній частині країни графіки відключень значно м'якші, але це має практичне пояснення

Київ є дефіцитним в плані електрики, адже ворог вибив блоки на підстанції

Щонайменше до кінця зими обмеження для столиці триватимуть, але обсяги можуть мінятися

Чому в Києві відключення триваліші, ніж в Івано-Франківську чи Рівному, "Телеграфу" пояснив народний депутат і перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко: Чи буде блекаут і скільки протримаються жорсткі графіки: Кучеренко про реальний стан енергосистеми

За його словами, все набагато складніше, ніж здається пересічним громадянам. Енергосистема єдина, але пропускна здатність різна.

У Рівному є атомна станція, а під Києвом перебили відповідну підстанцію, і ми не можемо взяти додаткову потужність. Столиця залежить від двох атомних станцій — Рівненської та Хмельницької. Якщо пошкоджено трансформаторну підстанцію, ключову для столиці, — а її пошкодили в 30 кілометрах від міста, — вона не може передати потужність, — пояснив Кучеренко

Він зазначив, що ситуація у Києві складна, а відключення тривалі, адже Росія вдарила по ключових підстанціях, зокрема ПС "Київській".

Тут свої блоки були вибиті серйозно, а місто дефіцитне. Цю зиму буде сидіти (Київ без світла, — ред.). Але графіки можуть бути різними. Я сподіваюся, їх пом'якшать енергетики — аж поки не прилетить ще раз, — резюмував нардеп

Нагадаємо, раніше експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів "Телеграфу", що жорсткі графіки відключень світла, які зараз діють в Україні, на жаль, триватимуть. Головна проблема — нестача генерації (виробництва електроенергії).