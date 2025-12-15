Тушонка, вакууматор та "гачок у бетоні": 5 геніальних способів зберегти продукти без світла

Тривалі відключення електрики негативно відбиваються на роботі холодильника. Що робити із продуктами, коли довгий час немає світла.

Складна ситуація з електропостачанням змушує згадати про старі способи зберігання продуктів. Адже колись наш кмітливий народ не знав, що таке холодильник.

Є п’ять чудових способів зберігання продуктів за відсутності електрики.

Холодильник замість термоса

Заповнена морозильна камера зберігає температуру протягом 48 годин, наполовину порожня – 24 години. Є нюанси в залежності від марки холодильника, його потужності та терміну експлуатації, але все одно при закритих дверцях ця техніка чудово справляється зі своєю місією хоча б на цей час.

"Холодильник" за вікном

Користуючись тим, що зараз зима, можна зберігати продукти за вікном. Для цього вмілий майстер може зробити гачок у бетоні, відразу біля кватирки, щоб на нього повісити пакет із продуктами, що швидко псуються. Інший варіант: за допомогою мотузок підвісити пластиковий ящик з АТБ, в який складається їжа. Також можна просто вивішувати пакет за вікно, притискаючи ручки пластиковим вікном, як роблять зараз в Одесі. Але найпростіше, звичайно, просто використовувати з цією метою балкон.

Акумулюємо холод

Поки є світло, пластикові пляшки наповнюємо заздалегідь водою і розміщуємо в морозилці. Після відключення електрики вони, як і звичайні водні акумулятори, стають джерелом холоду для продуктів, для чого їх перекладають у загальне відділення холодильника.

Купуємо менше продуктів, але частіше

Зрозуміло, що меншу кількість їжі зберігати простіше. Також за цих умов можна перейти на вживання тушонки та інших продуктів тривалого зберігання.

Чаклуємо над продуктами

Соління, тушкування, сушіння, в’ялення, зберігання в золі — це старовинні способи збереження продуктів. До сучасних способів слід зарахувати використання вакууматора.

Головне, не опускаємо руки та не вішаємо носа. Все мине, і це також.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як зігрітися без опалення у холодному приміщенні.