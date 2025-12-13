Мир та щастя не за горами: 5 народних прикмет про гарні події

Деякі прикмети можуть бути провісниками гарних подій, удачі та просто білої смуги, це підкажуть старі народні українські прикмети. Головне — вдумливо сприймайте навколишні події

Зараз українцям дуже непросто, але старі люди казали, що найтемніше перед світанком. Говорили також, що є певні прикмети, за допомогою яких можна напевно дізнатися, що ось-ось настане полегшення, встане сонце удачі та встановиться мир. Назвемо п’ять моментів, на які потрібно звернути увагу, коли особливо погано.

Несподівана допомога від випадкової людини

Ви не чекали, не сподівалися, але в найскладніший момент хтось виявився поряд і надав ту підтримку, про яку ви і не мріяли. Або йдете понуро з роботи, а хтось раптом, зовсім незнайомий, широко посміхнувся саме вам. Або просто без жодних причин сусід, колега чи ще хтось, зробив подарунок, просто так. Знайте, це важливий провісник, що ось-ось у вашому житті настане благодать.

Світлі сни

Вам здалося уві сні щось світле, ніжне, добре, як мама, як молоко і хліб, як дитинство, як повітряні хмари з потоками сонячного світла… Головне, що ви прокинулися і реально відчули, що хтось про вас думає, про вас пам’ятає і дбає. Знайте, все не тільки буде добре, але воно вже є тут і зараз.

Ваша допомога комусь виявилася потрібна

Якщо людина звернулася до вас за допомогою, ви повинні розуміти – це "перевірка на вошивість". Найчастіше Небеса, перш ніж допомогти, перевірять вас на здатність самому надавати цю допомогу. Перехожий упав із серцевим нападом, а ви проходите повз і думаєте, що це п’яний, недостойний вашої уваги. Будь-яке буває… Або на вулиці дитина плаче чийсь, а у вас у кишені є цукерка/іграшка, чи бабусі на касі грошей не вистачило на пачку крупи, чи… та чи мало таких ситуацій. Зараз усі ми в одній складній ситуації, і якщо кожен допоможе один одному, то всім стане легше, чи не так.

Приємна несподіванка із квітами

Кімнатні або садові квіти можуть стати провісниками удачі. Все в природі взаємопов’язане, і якщо раптом розквітла квітка, на яку не чекали, позаурочно, несподівано-негадано, знайте, що це до великої радісної події.

Важливо. Поки хтось чекатиме цієї несподіванки, набагато краще наближати удачу: самостійно садити квіти, наприклад, зараз саме час для посадки тюльпанів. Або можна посіяти чорнобривці, календулу, космос, цинію: насіння розкидати прямо по снігу. Головне при цьому вірити, що як тільки вони розквітнуть — буде мир, повернуться кохані, возз’єднаються сім’ї, одужають хворі та все буде добре.

Чуже весілля

Є суперечливі думки щодо того, чи до успіху бачити чужі весілля. Але старі люди впевнені: у такі непрості часи, коли закохані оформляють свої стосунки перед законом, це дуже добрий знак.

Є суперечливі думки щодо того, чи до успіху бачити чужі весілля. Але старі люди впевнені: у такі непрості часи, коли закохані оформляють свої стосунки перед законом, це дуже добрий знак.