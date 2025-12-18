Цвіте взахлин з весни і до морозів: обов’язково посадіть цю троянду

Якщо купити та посадити правильний сорт, ваш сад завжди буде у центрі уваги.

Вибираючи троянду для саду, потрібно заздалегідь уточнити її стійкість до хвороб та погодних капризів. Деякі під натиском чорної плямистості миттю осипають своє листя, демонструючи голі стебла. Інші після дощу є жалюгідним видовищем, а треті страждають від трипсів.

Найчастіше садівник, розчарований такими сюрпризами, взагалі відмовляється садити троянди. І це неправильно. Адже є такі сорти, які приносять своїм власникам лише позитивні емоції. І саме про таку троянду ми розповімо.

Мова про французьку флорибунду, яка носить ім’я Леонардо да Вінчі.

Троянда флорибунда Леонардо да Вінчі

Витримує морози до мінус 28, чудово стоїть у букетах, навесні покривається масою пишних квітів на 40-50 пелюсток яскравого малинового кольору. Під палючим сонцем або під потужною зливою ця троянда зберігає свою декоративність, цвіте хвилями до морозів. Єдиним недоліком хтось міг би назвати майже відсутність аромату, але цей момент відносний. Висота куща до 1,5 метра, ширина до 1,2 м. Статний кущ прямостоячий, не вимагає підв’язки та опор.

До речі, є ще червоний аналог цієї троянди під назвою "Ред Леонардо да Вінчі".

Леонардо да Вінчі на початку червня

Леонардо да Вінчі на 17 грудня на Дніпропетровщині

