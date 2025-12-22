Чому досі невідомо, звідки взялися $4 млн Міндіча? Митниця прояснила питання

Держмитслужба може передавати інформацію про імпортні операції лише в деяких випадках

Фото великих пачок доларових банкнот, які знайшли під час обшуків у справі щодо "плівок Міндіча", викликали неабияке хвилювання українців та бурхливо обговорювалися. Проте ні нардепів, ні силовиків, ні Нацбанк не зацікавило, звідки взялися мільйони новеньких доларів готівкою. У всякому випадку, ніхто не подав щодо цього запит в Державну митну службу, а самі митники не мають повноважень самостійно передавати таку інформацію чи проводити розслідування, з'ясував "Телеграф".

"Відповідно до бази даних системи електронного документообігу запити від НАБУ, САП, Національного банку України, народних депутатів України стосовно ввезення на митну територію України доларових банкнот, що фігурують у справі щодо так званих "плівок Міндіча", до Держмитслужби не надходили", — повідомила "Телеграфу" прессекретарка Держмитслужби Алевтина Топчієва.

Вона також зауважила, що митні органи не наділені повноваженнями на здійснення досудового розслідування справ про контрабанду, і мають обмеження щодо того, кому і як можуть надавати інформацію про експортно-імпортні операції.

"Відповідно до частини другої статті 452 Митного кодексу України інформація щодо експортно-імпортних операцій конкретних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності може надаватися лише органам досудового розслідування у зв’язку із здійсненням ними кримінального провадження, а також за письмовими вмотивованими запитами — державному уповноваженому Антимонопольного комітету України та голові територіального відділення Антимонопольного комітету України у зв’язку з розглядом справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про справу Міндіча

В листопаді НАБУ заявило про викриття масштабних махінацій у сфері енергетики, які створив співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч. Як встановило слідство, двоє його довірених осіб контролювали державну компанію "Енергоатом" та вимагали відкати від її постачальників. Гроші від хабарів відмивалися через підпільний офіс в Києві, що створив бізнесмен Олександр Цукерман — через нього нібито пройшло мінімум $100 млн. Підозри отримали сім осіб, Міндіч та Цукерман встигли залишити країну.

Під час обшуків знайшли новенькі долари в заводській упаковці підприємств Федеральної резервної системи США, походження яких досі невідоме.

Як повідомляв "Телеграф", журналісти знайшли Міндіча в Ізраїлі.