Міндіч і Цукерман потрапили під санкції: в указі Зеленського знайшлося цікаве
Термін обмежень — три роки, хоча уряд пропонував десять.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти Тимура Міндича (Міндіча) та Олександра Цукерамана. Зазначимо, їх підозрюють у відмиванні коштів у справі про розкрадання в "Енергоатомі".
Що потрібно знати
- Президент підписав указ про введення санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана
- Обидва фігуранти мають громадянство Ізраїлю
- Україна звернеться до США та ЄС із проханням про аналогічні санкції
Документ оприлюднено на сайті Офісу президента. Серед цікавого — в обох підсанкційних діячів громадянство Ізраїлю. Однак нардепи вже помітили в рішенні проблему, зокрема Ярослав Железняк зазначив, що уряд подав на санкції на 10 років, натомість в опублікованому документі зазначено три роки. Це стосується окремих обмежень.
Які санкції накладені
До них застосовано широкий перелік обмежувальних заходів, зокрема блокування активів, повне припинення торгівельних операцій, заборону участі у приватизації та оренді державного майна, зупинення ліцензій і дозволів на здійснення діяльності, а також заборону користування радіочастотним спектром та електронними комунікаційними мережами.
Крім того, санкції передбачають позбавлення державних нагород України, запобігання виведенню капіталів за межі країни, припинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, повну заборону правочинів щодо цінних паперів, а також заборону набуття у власність земельних ділянок.
В рішенні РНБО, яке ввів в дію Зеленський вказано: "Кабінету Міністрів України та Службі безпеки України разом з Національним банком України і Комісією державних нагород та геральдики забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів". Також Україна звертатиметься до США та ЄС з проханням про запровадження аналогічних санкцій.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в результаті розслідування НАБУ та САП, що тривало понад рік, викрито масштабну корупційну схему в енергетиці, зокрема у державному підприємстві НАЕК "Енергоатом". Згідно з матеріалами слідства, у схемі нібито брали участь: Міндіч та Цукерман, якого називають "бек-офісом" фінансування, — під псевдонімами "Карлсон" та "Шугармен" відповідно.