Міндіч і Цукерман потрапили під санкції: в указі Зеленського знайшлося цікаве

Термін обмежень — три роки, хоча уряд пропонував десять.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти Тимура Міндича (Міндіча) та Олександра Цукерамана. Зазначимо, їх підозрюють у відмиванні коштів у справі про розкрадання в "Енергоатомі".

Що потрібно знати

Президент підписав указ про введення санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана

Обидва фігуранти мають громадянство Ізраїлю

Україна звернеться до США та ЄС із проханням про аналогічні санкції

Документ оприлюднено на сайті Офісу президента. Серед цікавого — в обох підсанкційних діячів громадянство Ізраїлю. Однак нардепи вже помітили в рішенні проблему, зокрема Ярослав Железняк зазначив, що уряд подав на санкції на 10 років, натомість в опублікованому документі зазначено три роки. Це стосується окремих обмежень.

Які санкції накладені

До них застосовано широкий перелік обмежувальних заходів, зокрема блокування активів, повне припинення торгівельних операцій, заборону участі у приватизації та оренді державного майна, зупинення ліцензій і дозволів на здійснення діяльності, а також заборону користування радіочастотним спектром та електронними комунікаційними мережами.

Крім того, санкції передбачають позбавлення державних нагород України, запобігання виведенню капіталів за межі країни, припинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, повну заборону правочинів щодо цінних паперів, а також заборону набуття у власність земельних ділянок.

В рішенні РНБО, яке ввів в дію Зеленський вказано: "Кабінету Міністрів України та Службі безпеки України разом з Національним банком України і Комісією державних нагород та геральдики забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів". Також Україна звертатиметься до США та ЄС з проханням про запровадження аналогічних санкцій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в результаті розслідування НАБУ та САП, що тривало понад рік, викрито масштабну корупційну схему в енергетиці, зокрема у державному підприємстві НАЕК "Енергоатом". Згідно з матеріалами слідства, у схемі нібито брали участь: Міндіч та Цукерман, якого називають "бек-офісом" фінансування, — під псевдонімами "Карлсон" та "Шугармен" відповідно.