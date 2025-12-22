Почему до сих пор неизвестно, откуда взялись $4 млн Миндича? Таможня прояснила вопрос

Гостаможслужба может передавать информацию об импортных операциях только в некоторых случаях

Фото крупных пачек долларовых банкнот, которые нашли во время обысков по делу о "пленках Миндича", вызвали большое волнение украинцев и бурно обсуждались. Однако ни нардепов, ни силовиков, ни Нацбанк не заинтересовало, откуда взялись миллионы новеньких долларов наличными. Во всяком случае, никто не подал по этому поводу запрос в Государственную таможенную службу, а сами таможенники не имеют полномочий самостоятельно передавать такую информацию или проводить расследование, выяснил "Телеграф".

"В соответствии с базой данных системы электронного документооборота запросы от НАБУ, САП, Национального банка Украины, народных депутатов Украины относительно ввоза на таможенную территорию Украины долларовых банкнот, фигурирующих по делу относительно так называемых "пленок Миндича", в Гостаможслужбу не поступали", — сообщила "Телеграфу" пресс-секретарь Гостаможслужбы Алевтина Топчиева.

Она также отметила, что таможенные органы не наделены полномочиями на досудебное расследование дел о контрабанде, и имеют ограничения относительно того, кому и как могут предоставлять информацию об экспортно-импортных операциях.

"Согласно части второй статьи 452 Таможенного кодекса Украины, информация об экспортно-импортных операциях конкретных субъектов внешнеэкономической деятельности может предоставляться только органам досудебного расследования в связи с осуществлением ими уголовного производства, а также по письменным мотивированным запросам — государственному уполномоченному Антимонопольного комитета Украины и председателю территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в связи с рассмотрением дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции", — говорится в сообщении.

Что известно о деле Миндича

В ноябре НАБУ заявило о разоблачении масштабных махинаций в сфере энергетики, которые организовал совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич. Как установило следствие, двое его доверенных лиц контролировали государственную компанию "Энергоатом" и требовали откатов от ее поставщиков. Деньги от взяток отмывались через подпольный офис в Киеве, созданный бизнесменом Александром Цукерманом — через него якобы прошло минимум $100 млн. Подозрения получили семь человек, Миндич и Цукерман успели покинуть страну.

Во время обысков обнаружили новенькие доллары в заводской упаковке предприятий Федеральной резервной системы США, происхождение которых до сих пор неизвестно.

Как сообщал "Телеграф", журналисты нашли Миндича в Израиле.